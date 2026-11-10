Simposium Ilmiah Gatam Institute 2026 Paparkan Teknologi Ortopedi Terkini

Gatam Institute Eka Hospital selenggarakan simposium ilmiah di Jakarta pada Oktober 2026. Acara ini menghadirkan dokter spesialis untuk membahas perkembangan teknologi dan metode penanganan kasus ortopedi terbaru di Indonesia.

Dr. dr. Luthfi Gatam, Sp.OT (K) Spine bersama para ahli medis dari Gatam Institute Eka Hospital telah menyelenggarakan Gatam Institute Scientific Symposium 2026. Acara internasional ini dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober hingga 1 November 2026 di Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.

Detail Agenda dan Pembahasan Medis

Pusat layanan unggulan ortopedi dari Eka Hospital ini sukses menghadirkan ruang diskusi bagi dokter spesialis dan praktisi medis selama dua hari penuh. Simposium ilmiah tersebut dirancang khusus untuk memperbarui wawasan mengenai metode penanganan dan teknologi terkini di bidang ortopedi Indonesia.

Also read Rekrutmen CPNS 2026 Resmi Dijadwalkan November 2026

Rangkaian acara berlangsung dengan fokus pembahasan yang berbeda setiap harinya untuk memastikan kedalaman materi. Hari pertama memuat tiga bidang utama, yaitu spine atau tulang belakang, upper extremity atau ekstremitas atas, serta pediatric orthopedics atau ortopedi anak.

Sementara itu, hari kedua mencakup pembahasan yang lebih luas meliputi radiology, orthopedic oncology, rehabilitation medicine, lower extremity, dan sports medicine. Struktur agenda ini memungkinkan peserta untuk mempelajari aspek diagnosis hingga rehabilitasi secara komprehensif.

Advertisement

Komitmen Layanan Terintegrasi dan Kolaborasi Dokter

Gatam Institute Scientific Symposium 2026 menegaskan komitmen institusi untuk menghadirkan layanan ortopedi yang terintegrasi. Kehadiran para dokter dengan kompetensi yang saling melengkapi menjadi bagian integral dari strategi peningkatan kualitas perawatan pasien di Indonesia.

Dr. dr. Luthfi Gatam, Sp.OT (K) Spine membuka acara dengan penjelasan mengenai perkembangan Gatam Institute sebagai pusat layanan unggulan. Beliau menekankan bahwa tim medis kini diperkuat oleh jajaran dokter dengan beragam subspesialisasi di bidang ortopedi yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Kami sebagai tim ingin menghadirkan layanan ortopedi yang didukung oleh dokter-dokter dengan berbagai bidang subspesialisasi mulai dari tulang belakang, hingga ujung kaki. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh penanganan yang lebih komprehensif, mulai dari diagnosis, tindakan medis, hingga rehabilitasi, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien , ujar Dr. dr. Luthfi Gatam.

Partisipasi Pimpinan dan Tokoh Medis Nasional

Acara ini juga dihadiri secara langsung oleh Dr. dr. Bintang Soetjahjo, Sp.O.T., Subsp.P.L(K) selaku Ketua Umum dan Presiden PABOI. Kehadiran tokoh utama dari Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi & Traumatologi Indonesia memberikan bobak signifikan pada kredibilitas ilmiah simposium tersebut.

dr. dr. Bintang Soetjahjo, Sp.O.T., Subsp.P.L(K) dan drg. Rina Setiawati selaku CEO Eka Hospital Group turut serta dalam rangkaian kegiatan. Mereka memantau jalannya diskusi serta memastikan bahwa pertukaran ilmu pengetahuan antar dokter spesialis berjalan efektif dan produktif.

Advertisement

Lebih dari 20 dokter spesialis ortopedi dari Gatam Institute Eka Hospital bertindak sebagai pembicara utama dalam kegiatan ini. Kehadiran para pembicara dari berbagai bidang subspesialisasi memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan perspektif dan pembaruan ilmu dari para ahli yang terlibat langsung.

Dampak Nyata bagi Kualitas Kesehatan Nasional

Dari sisi manajemen, drg. Rina Setiawati menyampaikan bahwa Gatam Institute Symposium 2026 merupakan bentuk nyata komitmen Eka Hospital Group. Perusahaan ini berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi kedokteran terkini dan pengembangan kompetensi tenaga medis yang berkelanjutan.

Melalui simposium ini, kami ingin mendorong kolaborasi antara dokter spesialis sekaligus membuka ruang pertukaran pengetahuan mengenai perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Eka Hospital Group berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan layanan spesialis melalui forum ilmiah seperti ini, sehingga para tenaga medis dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya dalam menghadapi tantangan penanganan kasus yang semakin kompleks , kata drg. Rina.

Penyelenggaraan Gatam Institute Scientific Symposium 2026 diharapkan dapat memperkenalkan berbagai kemajuan dalam metode penanganan dan kompetensi medis. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai forum ilmiah, tetapi juga menjadi kontribusi aktif dalam mendorong peningkatan standar kualitas layanan kesehatan ortopedi di Indonesia secara keseluruhan.