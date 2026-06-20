Simpatisan MBG Malang Raya Kuat Dukung Program Makan Bergizi Gratis Hingga 2026

Simpatisan MBG Malang Raya menggelar apel akbar dan senam bersama untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis pemerintah, menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada 2026, dengan dukungan penuh terhadap inisiatif Presiden Prabowo Subianto.

M assa aksi Simpatisan MBG Malang Raya menggelar Apel Akbar dan Senam Bersama di Alun-Alun Tugu, Kota Malang, Jawa Timur pada Sabtu (20/6). Kegiatan ini menegaskan komitmen mereka untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) hingga mencapai target 82, 9 juta penerima manfaat pada tahun 2026.

Para simpatisan ingin memastikan program ini mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu inisiator kegiatan, Raden Djoni Sudjatmoko, menyatakan bahwa target penerima manfaat Program MBG harus terwujud dan pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut. Apel akbar ini berlangsung meriah dari pukul 07.00 hingga 10.50 WIB, dihadiri oleh ribuan peserta yang antusias. Program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026.

Target ambisius ini berdasarkan keterangan resmi dari lembaga terkait. Malang Raya menunjukkan dukungan kuat terhadap Program MBG, yang merupakan inisiatif penting pemerintah. Raden Djoni Sudjatmoko menegaskan bahwa target penerima manfaat harus diwujudkan dan pihaknya siap mengawal program ini. Mereka percaya bahwa program ini membawa dampak positif yang besar bagi masyarakat.

Menurut Djoni, banyak pelajar di berbagai sekolah menyambut baik kehadiran Program MBG. Antusiasme ini menjadi alasan kuat bagi para simpatisan untuk terus mendukung dan mengawasi pelaksanaannya. Program MBG bertujuan memastikan setiap individu mendapatkan asupan gizi optimal, mendukung tercapainya Indonesia Emas melalui generasi yang sehat dan berkualitas. Pihak Simpatisan MBG Malang Raya turut mengakui langkah konsisten pemerintah dalam memperbaiki tata kelola operasional Program MBG, termasuk penanganan masalah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah taking langkah tegas ketika masalah korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) muncul, menunjukkan keseriusan menjaga integritas program. Djoni menyatakan bahwa apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program, cara terbaik adalah melakukan perbaikan, bukan pembubaran. Melalui evaluasi berkelanjutan, Program MBG diharapkan dapat berjalan lebih baik. Simpatisan juga menyetujui keputusan kebijakan BGN dan siap menerima hasil diskusi ulang mengenai program.

Apel Akbar dan Senam Bersama di Malang Raya menjadi manifestasi dukungan publik yang kuat. Ribuan peserta mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan mengapresiasi kepeduliannya. Suasana acara semakin meriah dengan kehadiran umbul-umbul berwarna biru tua bertuliskan wajah Prabowo. Terdapat juga kain putih bertuliskan "Petisi Dukungan #82 Juta PM (penerima manfaat), Prabowo Baik".

Dukungan ini menggarisbawahi bahwa Program MBG bukan sekadar inisiatif pemerintah, melainkan realisasi janji politik yang dinanti masyarakat. Keberhasilan program ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah meningkatkan kualitas hidup generasi muda Indonesia. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), seluruh penerima manfaat saat ini dilayani oleh 28.390 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga akhir 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 55,1 juta orang.

Angka ini menjadi pijakan untuk mengejar target 82,9 juta pada 2026. BGN berfokus pada peningkatan kualitas dan keamanan makanan. Simpatisan MBG Malang Raya meyakini manfaat positif program bagi gizi dan ekonomi masyarakat, serta menilai pemerintah konsisten menyelesaikan persoalan yang muncul. Komitmen ini menjadi dasar bagi mereka terus mengawal program sebagai bagian integral dari janji politik Prabowo.

Secara keseluruhan, aksi di Malang Raya menegaskan dukungan penuh terhadap Program MBG. Mereka berkomitmen mengawal realisasi program dari sekarang hingga target tercapai. Partisipasi aktif ribuan warga menunjukkan cinta dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program. Dengan dukungan yang kuat, target 82,9 juta penerima manfaat pada 2026 dianggap dapat tercapai. Implementasi yang transparan dan akuntabel akan memastikan program berjalan sesuai rencana. Masyarakat di Malang Raya mencontohkan bagaimana kebijakan publik dapat dinikmati secara luas melalui kerja sama semua pihak





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