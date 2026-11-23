Pelatih Al Hilal, Simone Inzaghi, mengungkapkan kekecewaan atas hasil imbang 2-2 melawan Neftchi Fergana di Liga Champions Asia Elite karena menyia-nyiakan keunggulan dua gol.

Pelatih kepala Al Hilal, Simone Inzaghi, secara terbuka mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam setelah timnya meraih hasil imbang 2-2 melawan Neftchi Fergana dari Uzbekistan. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari matchday kelima Liga Champions Asia Elite yang berlangsung dengan drama panjang. Al Hilal sempat memiliki kendali penuh berkat keunggulan dua gol tanpa balas di babak pertama. Namun, performa mereka menurun drastis di sisa pertandingan, membiarkan tuan rumah bangkit dan menyamakan skor.

Kehilangan Keuntungan dan Ambisi Trofi

Simone Inzaghi menegaskan bahwa timnya sangat kecewa karena menyia-nyiakan keunggulan besar tersebut. Ia menyebutkan bahwa tujuan utama klub selalu membahagiakan para suporter melalui kerja keras setiap hari. Pelatih asal Italia itu menekankan bahwa Al Hilal berusaha menjadi yang terbaik di Asia, Liga Saudi, dan Piala Raja. Ia juga menyatakan pemahaman penuh terhadap besarnya harapan suporter untuk meraih gelar di kompetisi bergengsi ini.

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Inzaghi menjelaskan bahwa keinginan untuk bersaing ketat di semua kompetisi adalah prioritas. Ia mengakui bahwa para pemain menyadari betapa pentingnya turnamen tersebut bagi para penggemar. Meskipun hasil imbang tidak memuaskan, pelatih ini tidak menyembunyikan rasa kecewa atas performa yang menurun di babak kedua. Ia berharap tim dapat bangkit dari kegagalan ini untuk melanjutkan ambisi juara.

Strategi Manajemen Pemain Salem Al-Dawsari

Mengenai absennya kapten tim, Salem Al-Dawsari, dari laga kontra Neftchi, Inzaghi memberikan penjelasan rinci. Ia mengatakan bahwa sang pemain tidak mengikuti latihan selama tiga hari karena menghadiri acara penganugerahan pemain terbaik Asia. Untuk menjaga kondisi fisik dan fokus, staf pelatih memilih untuk menahannya di Riyadh. Langkah ini diambil agar ia dapat menuntaskan program latihannya secara optimal.

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Keputusan untuk tidak mengirimkan Salem Al-Dawsari ke Uzbekistan juga diambil atas pertimbangan logistik perjalanan panjang. Inzaghi mengungkap bahwa keputusan serupa juga berlaku bagi tiga pemain lain yang tetap tinggal di ibu kota. Hal ini merupakan bagian dari upaya strategis menyikapi kondisi tim. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan laga-laga berikutnya dengan pemain dalam kondisi prima.

Kritik Teknis dan Pengakuan Terhadap Lawan

Pelatih Al Hilal tersebut tidak menyembunyikan kekecewaannya secara pribadi maupun teknis terhadap hasil imbang. Ia menyatakan bahwa tim menargetkan pulang dengan membawa tiga poin penuh dari pertandingan tersebut. Di sisi lain, Inzaghi memuji keteguhan mental lawan. Ia mengucapkan selamat kepada Neftchi Fergana atas kegigihan yang mereka tunjukkan di lapangan. Pengakuan ini menunjukkan respek profesional terhadap semangat juang pihak lawan.

Inzaghi juga mengkritik ketidakmampuan timnya memanfaatkan peluang emas di babak pertama. Menurutnya, Al Hilal sebenarnya mampu mencetak lebih dari dua gol. Namun, mereka gagal memastikan kemenangan karena tidak memanfaatkan peluang yang ada. Neftchi berhasil memperkecil ketertinggalan di awal babak kedua. Gol bunuh diri kemudian menyamakan kedudukan dan menghilangkan harapan kemenangan Al Hilal.

Dampak Absennya Pemain Kunci dan Langkah Selanjutnya

Simone Inzaghi menyebut bahwa kehadiran pemain penting seperti Mutaib Al-Harbi, Marcos Leonardo, Salem Al-Dawsari, dan Bouabre bisa memberikan solusi tambahan. Kekosongan pemain-pemain ini terasa saat pertandingan berlangsung keras. Inzaghi mengakui bahwa para pemain yang ada tampil baik dalam banyak periode, namun tetap belum cukup. Ketegangan fisik di lapangan menjadi faktor signifikan dalam jalannya laga.

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Lawan berjuang keras merebut setiap bola dan tidak memberikan ruang yang dibutuhkan Al Hilal. Hal ini membuat pertandingan menjadi sangat sulit dan sarat duel fisik. Inzaghi menutup pernyataannya dengan mengakui adanya rasa penyesalan besar di dalam tim. Kegagalan memanfaatkan keunggulan dua gol menjadi pelajaran berharga. Tim kini fokus pada langkah selanjutnya untuk memenuhi target kompetisi yang telah ditetapkan.