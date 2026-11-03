Simone Inzaghi Alasakan Ganti Sabri Dhel Akibat Risiko Kartu Merah

Pelatih Al Hilal Simone Inzaghi mengungkapkan strategi penggantian dini Sabri Dhel untuk menghindari kartu merah demi menjaga integritas kemenangan tim dalam Liga Champions Asia Elite.

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, resmi mengumumkan alasan strategis di balik keputusan penggantian dini pemain muda, Sabri Dhel, saat menghadapi Shabab Al Ahli dalam kompetisi Liga Champions Asia Elite. Keputusan tersebut diumumkan setelah timnya berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 2-0 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi.

Mekanisme Penggantian Pemain di Menit ke-28

Keputusan kontroversial dari pelatih Al Hilal tersebut diambil tepat pada menit ke-28 jalannya laga. Inzaghi memilih untuk menurunkan Sabri Dhel dan menggantinya dengan bek kanan berpengalaman, Mohammed Mahzari. Langkah ini diambil bukan karena performa buruk, melainkan murni tindakan preventif untuk mengelola risiko kartu.

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Sabri Dhel sebelumnya telah menerima kartu kuning dalam pertandingan tersebut. Sebagai strategi manajemen risiko, Inzaghi ingin memastikan bahwa pemain muda tersebut tidak mendapatkan kartu kedua yang berpotensi mengarah pada pengeluaran merah. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekuatan utama tim tetap utuh selama sisa waktu pertandingan berlangsung.

Posisi Stakeholder dan Alasan Taktis Inzaghi

Simone Inzaghi menegaskan bahwa ia sangat puas dengan performa seluruh elemen tim, termasuk Sabri Dhel yang tampil sangat baik sebelum digantikan. Pelatih tersebut menyebutkan bahwa menghadapi tim yang meraih kemenangan dalam tiga laga pertamanya memerlukan konsentrasi tinggi, sehingga penggantian dini adalah langkah bijaksana untuk mencegah risiko tidak perlu.

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Inzaghi juga menekankan pentingnya rotasi pemain mengingat padatnya jadwal kompetisi yang harus dijalani oleh Al Hilal. Meskipun demikian, pelatih itu memberikan apresiasi khusus kepada Sabri Dhel, menyebutnya sebagai pemain muda yang menjanjikan. Ia mendorong agar sang pemain terus mengerahkan upaya lebih keras di masa depan demi mencapai standar yang lebih tinggi.

Dampak Nyata terhadap Klasemen dan Pemain Kunci

Kemenangan ini memperkuat posisi Al Hilal di peringkat kedua grup wilayah Barat Liga Champions Asia Elite. Tim milik Saudi tersebut mengumpulkan sembilan poin dari tiga kemenangan dan satu kekalahan. Posisi mereka terpaut tiga poin di belakang Al Ain dari Uni Emirat Arab yang saat ini menduduki puncak klasemen grup tersebut.

Di luar lapangan, pelatih Al Hilal menyoroti kondisi kesehatan para pemain kunci yang sedang mengalami kendala fisik. Saat ini, tim masih mencatatkan ketidakhadiran Ruben Neves, Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville, dan Salem Al Dawsari. Inzaghi menyatakan bahwa mereka terus berupaya memperbaiki aspek penanganan bola mati sebagai bentuk adaptasi taktis tanpa kehadiran sebagian pemain utama tersebut.

Salem Al Dawsari mengalami masalah cedera yang kronis sejak akhir Piala Dunia 2026 sebelum kambuh kembali baru-baru ini. Kemunculan pemain ini sangat terbatas, hanya tampil sebagai starter dalam satu pertandingan dan sebagai pemain pengganti dalam dua laga lain sepanjang musim ini. Inzaghi berharap pemain-pemain cedera, termasuk Al Dawsari, dapat kembali sehat untuk menghadapi jeda pertandingan berikutnya demi memperkuat formasi Al Hilal.