Simon Adingra: Bintang Sunderland Beraksi di Premier League 2025-2026, Tampil di Piala Dunia 2026

Simon Adingra, pemain muda terbaik Piala Afrika 2023, telah berjuang keras untuk mendapatkan tempatnya di sorotan publik. Simon Adingra kala beraksi untuk Sunderland di Premier League 2025-2026. Simon Adingra masuk skuad Pantai Gading yang berlaga di Piala Dunia 2026.

Simon Adingra kala beraksi untuk Sunderland di Premier League 2025-2026. Simon Adingra masuk skuad Pantai Gading yang berlaga di Piala Dunia 2026. Timnas Pantai Gading dengan gagah berani menantang Jerman.

Les Elephants tahu apa itu namanya perjuangan, termasuk salah satu bintang mereka Simon Adingra. Pantai Gading memulai kiprah di Piala Dunia 2026 dengan cara terbaik. Tim beralias Les Elephants (Si Gajah) asuhan Emerse Fae mampu mengalahkan Ekuador 1-0 di partai pertama Grup E Piala Dunia 2026. Kisah Perjuangan Simon Adingr





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