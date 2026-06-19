Simak Susunan Pemain Skotlandia vs Maroko di Piala Dunia 2026

Pertandingan seru antara Skotlandia dan Maroko di Grup F Piala Dunia 2026. Simak prediksi susunan pemain dan taktik kedua tim.

Pertandingan antara Skotlandia dan Maroko di Piala Dunia 2026 menyajikan duel krusial yang akan menentukan langkah kedua tim menuju babak 32 besar. Laga ini dijadwalkan pada Sabtu, 20 Juni, pukul 05.00 WIB di Stadion Gillette, Foxborough, Amerika Serikat.

Stadion dengan kapasitas lebih dari 64 ribu penonton itu akan menjadi saksi pertarungan sengit antara dua tim yang sama-sama mengincar kemenangan perdana di fase grup. Skotlandia datang dengan ambisi besar setelah absen cukup lama dari pentas Piala Dunia, sementara Maroko yang tampil impresif di edisi sebelumnya ingin membuktikan kekuatan mereka kembali. Pelatih Skotlandia, Steve Clarke, diperkirakan akan menggunakan formasi 3-4-2-1 yang mengutamakan keseimbangan antara pertahanan dan serangan.

Angus Gunn akan menjadi penjaga gawang utama, dilindungi oleh tiga bek tangguh: Grant Hanley, Jack Hendry, dan Kieran Tierney. Mereka bertugas meredam umpan-umpan silang dan pergerakan cepat pemain sayap Maroko. Di lini tengah, duet Scott McTominay dan Lewis Ferguson akan mengatur tempo permainan, sementara Nathan Patterson dan Andy Robertson berperan sebagai wing-back yang sering naik membantu serangan. John McGinn dan Ryan Christie akan menjadi kreator di belakang penyerang tunggal Che Adams, yang diharapkan mampu menjebol gawang lawan.

Sementara itu, Maroko di bawah pelatih Mohamed Ouahbi kemungkinan besar akan menerapkan formasi 4-2-3-1 yang lebih ofensif. Yassine Bounou kembali dipercaya menjaga gawang, dengan lini belakang yang diisi Noussair Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop, dan Achraf Hakimi. Kecepatan Mazraoui dan Hakimi di sisi sayap menjadi ancaman tersendiri bagi pertahanan Skotlandia. Di tengah, Ayyoub Bouaddi dan Neil El Aynaoui akan menjadi jangkar pertahanan sekaligus distributor bola.

Tiga gelandang serang Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, dan Brahim Diaz akan mendukung penyerang tunggal Ismael Saibari. Kombinasi ini diharapkan bisa membongkar pertahanan Skotlandia yang rapat. Pertarungan di lini tengah diprediksi menjadi kunci kemenangan. Skotlandia akan mengandalkan fisik McTominay untuk merebut bola, sementara Maroko mengandalkan kelincahan Ounahi dalam mengatur serangan.

Kedua tim memiliki kelemahan di sektor bek sayap yang suka maju, sehingga serangan balik bisa menjadi senjata mematikan. Wasit Ilgiz Tantashev dari Uzbekistan akan memimpin pertandingan dengan tegas. Para penggemar sepak bola di Indonesia bisa menyaksikan laga ini secara langsung di stasiun televisi nasional. Pertandingan ini tidak hanya menentukan posisi di grup, tetapi juga menjadi ujian seberapa jauh kualitas sepak bola kedua benua.

Skotlandia yang kembali ke panggung dunia setelah 24 tahun absen ingin membuktikan eksistensi mereka, sedangkan Maroko yang menjadi semifinalis Piala Dunia 2022 ingin melanjutkan tren positif. Apapun hasilnya, duel ini akan menjadi tontonan menarik yang sarat dengan strategi dan emosi





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Piala Dunia 2026 Skotlandia Vs Maroko Susunan Pemain Grup F Prediksi Pertandingan

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