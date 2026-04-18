SIM Keliling Hadir di Lima Lokasi Jakarta Sabtu Ini, Perpanjangan SIM A dan C Dipermudah

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan SIM Keliling di lima lokasi di Jakarta pada Sabtu untuk mempermudah warga memperpanjang SIM A dan C. Siapkan dokumen seperti fotokopi KTP, SIM lama, serta bukti cek kesehatan dan tes psikologi. Perpanjangan SIM B hanya bisa dilakukan di Satpas.

Keberadaan gerai SIM Keliling ini diharapkan dapat mengurangi antrean panjang di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) dan memberikan solusi praktis bagi para pengemudi yang memiliki kesibukan padat. Lokasi-lokasi yang dipilih biasanya berada di pusat keramaian atau mudah dijangkau oleh transportasi publik, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga. Pemohon yang hendak memperpanjang SIM perlu mempersiapkan beberapa dokumen persyaratan. Dokumen-dokumen tersebut meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, fotokopi SIM lama beserta SIM aslinya, bukti hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan kelayakan pengemudi, serta bukti kelulusan tes psikologi. Penting untuk dicatat bahwa gerai SIM Keliling memiliki batasan pelayanan. Layanan perpanjangan hanya dapat dilakukan untuk SIM yang masa berlakunya masih aktif dan diperuntukkan bagi golongan SIM A dan SIM C. Apabila masa berlaku SIM telah melewati batas waktu yang ditentukan, maka pemegang SIM tersebut diwajibkan untuk mengajukan permohonan SIM baru melalui prosedur standar yang ditetapkan oleh kepolisian, bukan melalui gerai SIM Keliling. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pembuatan SIM baru dilakukan sesuai dengan kelengkapan dan verifikasi yang menyeluruh. Mengenai besaran biaya perpanjangan, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya perpanjangan untuk SIM A ditetapkan sebesar Rp 80.000, sementara untuk SIM C adalah sebesar Rp 75.000. Perlu digarisbawahi bahwa perpanjangan masa berlaku untuk SIM golongan B, baik B1 maupun B2, tidak dapat dilakukan di gerai SIM Keliling. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persyaratan dokumen dan jenis kendaraan yang dioperasikan. SIM golongan B dikhususkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan berat lebih dari 3,5 ton, yang memerlukan proses verifikasi dan kelengkapan dokumen yang lebih spesifik di kantor Satpas. Polda Metro Jaya senantiasa mengingatkan bahwa seluruh konten yang disajikan dalam berita ini, termasuk ilustrasi dan informasi terkait layanan, dilindungi oleh hak cipta. Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk keperluan kecerdasan buatan (AI) di situs web ini tanpa mendapatkan izin tertulis secara resmi dari Kantor Berita ANTARA. Upaya ini dilakukan untuk menjaga integritas dan hak kekayaan intelektual dari materi berita yang diproduksi





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SIM Keliling Polda Metro Jaya Perpanjangan SIM SIM A SIM C

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SIM Keliling Jakarta Hari Ini 16 April Dibuka di 5 Lokasi, Catat JadwalnyaPerpanjang SIM lebih mudah, ini lokasi SIM Keliling Jakarta hari ini, Kamis (16/4/2026).

Read more »

17 April 2026, Ini Daftar Lokasi SIM Keliling untuk Perpanjangan SIMDengan layanan SIM keliling yang terus tersedia setiap hari kerja, masyarakat diimbau tidak menunda perpanjangan SIM agar tetap nyaman dan aman saat berkendara.

Read more »

Layanan SIM Keliling tersedia di lima lokasi Jakarta pada JumatDirektorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan surat izin mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi di Jakarta pada Jumat untuk memudahkan warga ...

Read more »

Jakarta diperkirakan hujan pada Sabtu pagi hingga malamBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta hujan ringan hingga sedang pada Sabtu pagi hingga ...

Read more »

Jadwal Live Streaming Proliga 2026: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina EnduroJakarta Popsivo Polwan akan ditantang oleh Jakarta Pertamina Enduro dalam lanjutan babak Final Four Proliga 2026 yang akan digelar pada Jumat, 17 April 2026.

Read more »

SIM Keliling Sabtu 18 April 2026, Cek Titik Layanan Perpanjangan SIMLayanan SIM Keliling pada Sabtu, 18 April 2026 tetap tersedia untuk melayani masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi mereka.

Read more »