Siloam International Hospitals membagikan standar keperawatan unggulan dari empat rumah sakit dengan predikat Magnet with Distinction di Siloam Nursing Excellence Summit 2026 pada 13 November 2026.

Siloam International Hospitals menyelenggarakan Siloam Nursing Excellence Summit 2026 yang dihadiri oleh sekitar 250 perawat profesional. Acara tersebut berlangsung pada Jumat, 13 November 2026 di Grand Mercure Harmoni Jakarta dengan fokus utama meningkatkan keselamatan pasien di seluruh Indonesia. Jessi Rahardja sebagai Nursing General Manager Siloam International Hospitals memimpin sesi workshop ini untuk berbagi praktik keperawatan terbaik.

Standar Keperawatan Internasional dan Pengakuan ANCC

Siloam International Hospitals membagikan praktik keperawatan dari empat rumah sakit yang meraih predikat Magnet with Distinction dari American Nurses Credentialing Center. Siloam tercatat sebagai satu-satunya jaringan rumah sakit di Asia Tenggara yang memiliki lebih dari satu rumah sakit dengan pengakuan tersebut. Empat rumah sakit di bawah jaringannya yang telah meraih predikat Magnet with Distinction adalah Siloam Hospitals Kebon Jeruk, Siloam Hospitals Lippo Village, MRCCC Siloam Semanggi, dan Siloam Hospitals Bali.

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Tantangan Keselamatan Pasien Global dan Peran Perawat

World Health Organization mencatat sekitar satu dari 10 pasien di dunia mengalami dampak merugikan selama menerima pelayanan kesehatan. Lebih dari separuh kejadian tersebut sebenarnya dapat dicegah dan pelayanan kesehatan yang tidak aman berkontribusi terhadap lebih dari tiga juta kematian setiap tahunnya. Perawat memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengamatan kondisi klinis, mendeteksi perubahan kesehatan, serta memastikan kesinjangan perawatan sebagai tenaga profesional yang berinteraksi secara berkelanjutan dengan pasien.

Komitmen Edy Gunawan Terhadap Kualitas Pelayanan

Deputy Chief Medical Officer Siloam International Hospitals, dr. Edy Gunawan, mengatakan bahwa kualitas perawatan yang diterima pasien sehari-hari merupakan bagian penting dari keberhasilan pelayanan kesehatan. Ia menekankan bahwa investasi dalam kompetensi, kepemimpinan, dan pemberdayaan perawat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan keselamatan pasien. Tujuan utamanya adalah berbagi pengalaman dari praktik terbaik yang dapat diterapkan secara lebih luas untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan di Indonesia.

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Penguatan Kompetensi Berdasarkan Standar Kemenkes

Di Indonesia, standar kompetensi perawat diatur melalui Standar Profesi Perawat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/425/2020. Kompetensi klinis, kemampuan berpikir kritis, dan kepemimpinan menjadi aspek penting dalam profesi keperawatan karena perawat sering kali menjadi tenaga kesehatan pertama sekaligus satu-satunya yang ditemui pasien dalam sejumlah situasi.

Inovasi dan Kolaborasi untuk Masa Depan Keperawatan

Forum ini membahas sejumlah aspek pengembangan keperawatan, mulai dari kepemimpinan perawat, penerapan praktik klinis berbasis bukti, hingga inovasi untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien. Kolaborasi seluruh tenaga kesehatan, termasuk perawat, turut menentukan keselamatan dan hasil perawatan pasien di masa depan.