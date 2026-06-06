Silmy Karim Tersangka Korupsi Izin Tinggal WNA Rp145,5 Miliar, 8 Pejabat Imigrasi Terlibat

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi senilai Rp145,5 miliar terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Operasi tangkap tangan KPK mengungkap praktik korupsi yang melibatkan delapan pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. KPK mengamankan 18 orang dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama di rutan KPK. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberhentikan Silmy dari jabatannya. LHKPN Silmy menunjukkan hartanya mencapai lebih dari Rp234,5 miliar tanpa utang. Kasus ini berawal dari penindasan korupsi RPTKA dan laporan PPATK yang menemukan aliran dana mencurigakan.

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Penetapan ini disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke-11 pada tahun 2026.

Praktik pemerasan yang dilakukan mengena pada sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan amounting senilai Rp145,5 miliar. Sejumlah pejabat tinggi imigrasi turut ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, bersama Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit Bagus Bramantyo, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah.

Operasi ini juga mengungkapkan aliran dana yang signifikan melalui 96 rekening bank terkait 35 pegawai Kementerian Imipas senilai Rp366,7 miliar dari periode 2019-2025, di mana 97 persennya diduga berasal dari pemohon layanan pengurusan keimigrasian seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal. Presiden Prabowo Subianto kemudian memutuskan untuk memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 2025, Silmy memiliki total kekayaan lebih dari Rp234,5 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan di Jakarta, beberapa kendaraan mewah, harta bergerak, surat berharga, serta kas dan setara kas. Ia tidak memiliki utang. KPK mengamankan 18 orang dalam operasi ini dan kemudian menahan para tersangka selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Penegakan hukum ini dimulai setelah Follow-up kasus korupsi RPTRA di Kementerian Ketenagakerjaan dan laporan PPATK yang mengarah pada praktik pungutan liar di sektor imigrasi. KPK menyegel rumah Silmy di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai bagian dari rangkaian penyelidikan untuk mendukung proses penggeledahan lebih lanjut. Dalam konteks kebijakan keimigrasian, Kasus ini menonjolkan masalah sistemik pervestion di dalam proses penerbitan izin tinggal WNA, mengingat peran strategis Silmy sebagai ex-Dirjen Imigrasi dan mantan pejabat BUMN PT Krakatau Steel. KPK menegaskan bahwa bukti sudah cukup kuat untuk melanjutkan proses hukum





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Silmy Karim KPK Izin Tinggal WNA Pemerasan Gratifikasi Imigrasi Pungli Rp145 5 Miliar

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