"Silakan Gugasi ke MK" Mencerminkan Cara Pandang Certain Tentang Hubungan Kekuasaan, Hukum, dan Konstitusi

Artikel ini membahas tentang pernyataan "silakan gugasi ke MK" yang sering disampaikan oleh pembuat undang-undang ketika mengesahkan rancangan undang-undang yang mendapat perhatian luas. Penulis berpendapat bahwa pernyataan tersebut mencerminkan cara pandang tertentu mengenai hubungan antara kekuasaan, hukum, dan konstitusi. Penulis juga membahas tentang pentingnya pembentuk undang-undang untuk menjelaskan alasan-alasan normatif yang melandasi pembentukan undang-undang dan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

"Silakan gugasi ke Mahkamah Konstitusi ". Pernyataan tersebut sering kali disampaikan oleh pembuat undang-undang (pemerintah dan/atau DPR) ketika baru saja mengesahkan sebuah rancangan undang-undang yang mendapatkan perhatian luas di masyarakat.

Ini disampaikan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej merespons kelompok masyarakat sipil yang keberatan terhadap pengesahan Undang-Undang Polri (9/6/2026). Secara hukum, tentu tidak ada yang keliru. Mahkamah Konstitusi (MK) memang disediakan oleh UUD 1945 sebagai forum untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan berhak mengajukan pengujian undang-undang ke MK.

Namun, persoalannya tidak berhenti pada kebenaran prosedural tersebut. Pernyataan "silakan gugasi ke MK" juga mencerminkan cara pandang tertentu mengenai hubungan antara kekuasaan, hukum, dan konstitusi. Di sinilah letak persoalan yang lebih mendasar. Sebab, dalam negara hukum yang demokratis, konstitusionalitas seharusnya tidak dimulai ketika warga negara mengajukan gugatan ke MK.

Konstitusionalitas seharusnya dimulai jauh sebelum itu, yakni ketika pemerintah dan DPR menyusun, membahas, dan mengesahkan suatu undang-undang. Selama ini, MK sering dipahami sebagai satu-satunya penjaga konstitusi. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Dalam tradisi konstitusionalisme modern, setiap lembaga negara sesungguhnya merupakan penjaga konstitusi pada bidang kewenangannya masing-masing.

Presiden, kementerian, DPR, hingga lembaga-lembaga negara lainnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan produk hukum yang mereka hasilkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Karena iu, ketika muncul kritik publik terhadap suatu rancangan undang-undang, respons yang diharapkan bukanlah sekadar menunjuk jalan menuju MK. Respons yang lebih sesuai dengan semangat konstitusionalisme adalah menjelaskan alasan-alasan normatif yang melandasi pembentukan undang-undang tersebut. Mengapa norma itu diperlukan?

Apa kepentingan publik yang hendak dilindungi? Bagaimana hak-hak warga negara akan tetap dijaga? Dan mekanisme apa yang tersedia untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional pembentuk undang-undang.

Ketika seluruh keberatan publik diarahkan untuk diselesaikan melalui, terdapat kecenderungan untuk memindahkan tanggung jawab tersebut kepada hakim konstitusi. Konstitusionalitas yang semestinya menjadi kewajiban pembentuk undang-undang berubah menjadi beban warga negara yang harus diperjuangkan melalui proses litigasi. Masalah ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan Undang-Undang Polri. Kepolisian merupakan institusi yang diberi kewenangan koersif oleh negara.

Ia memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggunaan kekuatan, serta berbagai bentuk intervensi yang secara langsung memengaruhi kebebasan warga negara. Karena itu, setiap perluasan kewenangan atau ruang pengaruh institusi kepolisian harus diperlakukan secara hati-hati. Dalam teori negara hukum modern, semakin besar kekuasaan yang dimiliki suatu institusi, semakin besar pula kewajiban negara untuk membenarkan dan membatasi penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan tidak pernah dianggap netral.

Kekuasaan selalu mengandung potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, prinsip dasar konstitusionalisme sejak awal adalah membangun mekanisme agar kekuasaan tidak berkembang tanpa batas. Dari sudut pandang tersebut, pertanyaan masyarakat sipil mengenai ruang penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian bukanlah bentuk ketakutan yang berlebihan. Pertanyaan itu justru merupakan konsekuensi logis dari prinsip pembatasan kekuasaan.

Publik berhak mengetahui mengapa perluasan tersebut diperlukan, apa urgensinya, bagaimana mekanisme pengawasannya, serta bagaimana supremasi sipil tetap akan dijaga. Pernyataan bahwa penempatan anggota Polri tetap harus melalui permintaan kementerian atau lembaga serta persetujuan Kementerian PAN-RB memang memberikan penjelasan administratif. Akan tetapi, penjelasan administratif berbeda dengan justifikasi konstitusional. Persoalan yang diperdebatkan masyarakat sipil bukan semata-mata soal prosedur penempatan personel, melainkan soal arah relasi antara institusi keamanan dan institusi sipil dalam negara demokratis.

Di titik ini, persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut isi sebuah undang-undang. Persoalannya menyangkut budaya konstitusional. Dalam demokrasi yang sehat, kritik publik terhadap rancangan undang-undang dipahami sebagai bagian dari proses deliberasi untuk memperbaiki kualitas hukum. Namun, apabila setiap keberatan dijawab dengan "silakan gugasi ke MK", demokrasi berisiko bergeser dari ruang dialog menuju ruang litigasi





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