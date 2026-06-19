Signifikansi dan Amalan 10 Muharram: Pagi Esok, Harapan Baru

Artikel ini membahas keutamaan dan amalan-amalan yang dianjurkan pada hari 10 Muharram (Asyura), termasuk puasa, doa, dan pengingat sejarah yang sarat hikmah. Selain itu, disajikan juga ratusan contoh ucapan yang dapat dijadikan pengingat dan inspirasi umat Islam dalam menyambut momen agung tersebut.

Perayaan Tabut Muharram tahun 2019 dilaksanakan selama 10 hari selama bulan Muharram 1441 Hijriah. Perayaan ini menjadi sarana silaturahmi yang amat bermakna bagi umat Islam masa kini.

Ratusan inspirasi kata mutiara islami menunjukkan betapa momen agung Asyura sangat dinantikan untuk saling mendoakan kebaikan, ampunan, dan keberkahan. Bulan Muharram memiliki keistimewaan tersendiri dalam sistem kalender Hijriah. Berbagi pesan positif pada hari kesepuluh menjadi wujud rasa syukur serta pengingat sejarah perjuangan para nabi yang sarat akan hikmah. Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa Asyura menghapus dosa setahun lalu.

Hal ini menunjukkan tingginya nilai 10 Muharram. Sementara, amalan lain, termasuk doa dan membagikan pesan kebaikan termasuk amalan lisan sederhana yang dianjurkan. Ibnu Rajab Al Hambali dalam kitab Lathaif Al Maarif mengajurkan agar umat menghidupkan hari Asyura dengan berbagai amal ibadah sebagai bentuk ketaatan. Merangkum berbagai sumber, berikut ini adalah 120 contoh ucapan 10 Muharram yang bisa menjadi pengingat diri sendiri, atau dibagikan melalui medsos.

Sambutlah 10 Muharram dengan jiwa yang bersih. Mari kita bermunajat tulus memohon ampunan-Nya. Hari Asyura mengingatkan kita tentang kebesaran ampunan Allah bagi hamba-Nya yang bersungguh-sungguh ingin kembali. Di bawah naungan cahaya Hari Asyura, kudoakan agar segala dosamu diampuni oleh Allah SWT.

Jadikan 10 Muharram sebagai momen refleksi diri. Semoga kita kembali suci laksana bayi yang baru lahir. Selamat berpuasa di Hari Asyura, saudaraku. Semoga segala kesalahan kita dilebur oleh rahmat-Nya tanpa sisa.

Di pertengahan bulan mulia ini, tepatnya pada 10 Muharram, mari perbanyak doa pengampunan kepada Allah. Hari Asyura telah tiba membawa harapan baru. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan melapangkan jalan kita ke depan. Peringatan 10 Muharram adalah pengingat agar kita senantiasa memohon maghfirah kepada Yang Maha Kuasa tanpa henti.

Selamat memetik keberkahan di Hari Asyura melalui ibadah puasa dan permohonan ampun yang benar-benar tulus. Semoga puasa 10 Muharram ini membawa kedamaian hati yang hakiki untuk kita semua. Selamat beribadah, kawan. Selamat berbuka puasa 10 Muharram bagi yang menjalankannya hari ini.

Semoga berkah melimpah untukmu dan keluarga. Keutamaan puasa di Hari Asyura sungguh luar biasa karena dijanjikan mampu menghapus dosa setahun silam. Jadikan puasa 10 Muharram sebagai sarana melatih kesabaran dan menahan diri dari segala hawa nafsu. Selamat menahan lapar dan dahaga di Hari Asyura.

Semoga Allah membalas kesabaranmu dengan pahala surga. Di 10 Muharram ini, mari kita lengkapi puasa kita dengan memperbanyak tilawah dan bacaan Al-Qur'an. Semangat menjalankan ibadah puasa Hari Asyura! Tetaplah istiqamah dalam meraih kebaikan sepanjang hari ini.

Hari Asyura memanggil kita untuk menundukkan hati dan ego melalui puasa sunnah yang sangat dianjurkan. Dengan berpuasa di Hari Asyura, kita berharap rahmat dan perlindungan Allah senantiasa menaungi langkah kita. Mari kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan berpuasa pada 10 Muharram yang penuh kemuliaan ini. Hari Asyura adalah kesempatan emas untuk menambah timbangan amal kebaikan kita lewat ibadah puasa dan sedekah.

Selamat santap sahur untuk puasa 10 Muharram. Semoga energimu hari ini dipenuhi berkah ilahi dalam beraktivitas. Semoga keikhlasan kita dalam berpuasa Hari Asyura membuahkan pahala yang berlipat ganda dan tak terhingga dari-Nya. Puasa 10 Muharram bukan sekadar menahan lapar jasmani, tetapi juga menjaga lisan dan hati dari segala bentuk keburukan.

Di Hari Asyura ini, selamat menyempurnakan ibadah puasa serta menebar senyum dan kebaikan kepada sesama saudara. Semoga keberkahan 10 Muharram mengalir deras dalam kehidupanmu dan senantiasa menaungi keluargamu setiap hari. Selamat merayakan Hari Asyura dengan penuh rasa syukur. Semoga berkah dari Allah selalu bersamamu di mana saja.

Di 10 Muharram yang agung ini, kudoakan agar pintu rezekimu semakin lancar, halal, dan penuh berkah. Hari Asyura adalah hari diturunkannya banyak rahmat berlimpah. Mari kita raih rahmat itu dengan untaian doa serta sedekah





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