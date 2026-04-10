SIG Perluas Pasar Ekspor ke Afrika: Klinker Pertama Dikirim ke Mauritania

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui anak usahanya, PT Semen Indonesia International (SII), melakukan ekspor perdana klinker ke Mauritania, Afrika. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat penetrasi pasar global, khususnya di Benua Afrika yang sedang berkembang. Ekspor ini merupakan bagian dari upaya SIG untuk meningkatkan daya saing dan mendukung pembangunan regional.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ( SIG ) terus memperluas jangkauan pasar ekspor ke Benua Afrika . Melalui anak usahanya, PT Semen Indonesia International (SII), SIG melakukan ekspor perdana 45.000 metrik ton (MT) klinker ke Mauritania , Afrika Barat Laut. Ekspor ini dilakukan melalui Pelabuhan Khusus SIG Pabrik Tuban, Jawa Timur, pada bulan Maret 2026. Pengiriman 45.000 MT klinker tersebut merupakan tahap pertama dari total 90.000 MT yang akan diekspor ke Mauritania pada 2026.

Langkah ini ke pasar Mauritania merupakan langkah strategis SIG untuk memperkuat penetrasi pasar global, khususnya di kawasan Benua Afrika yang tengah berkembang. Vita, mengutip dari keterangannya, Jumat, 10 April 2026, mengatakan Benua Afrika memiliki prospek pertumbuhan infrastruktur yang tinggi. Dengan memenuhi standar internasional, SIG optimis dapat terus meningkatkan daya saing di pasar global. Mauritania dinilai sebagai pasar strategis dan potensial karena kebutuhan bahan bangunan yang tinggi untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur, namun memiliki keterbatasan kapasitas produksi klinker domestik. Ekspansi SIG ke Mauritania mencerminkan komitmen SIG menjaga pertumbuhan yang berkontribusi terhadap kinerja penjualan Perusahaan. Pada 2025, SIG berhasil mencatatkan penjualan regional sebesar 7,95 juta ton, atau meningkat 14,3%dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,96 juta ton. SIG memiliki komitmen kuat untuk terus mendukung pembangunan regional melalui ketersediaan pasokan bahan bangunan dan keandalan distribusi. Ke depannya SIG akan terus memperluas jaringan ekspor ke berbagai kawasan potensial lainnya. Inisiatif ini sekaligus semakin memperkuat langkah SIG menjadi perusahaan bahan bangunan terbesar di regional.





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Semen Indonesia SIG Ekspor Afrika Klinker Mauritania Infrastruktur Ekonomi Global Industri Konstruksi

United States Latest News, United States Headlines

