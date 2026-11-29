PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengukuhkan posisi sebagai pemimpin industri. Pabrik Tuban resmi mendapat predikat National Lighthouse berkat inovasi teknologi produksi dan manajemen energi yang unggul.

Pabrik Tuban milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ( SIG) ditetapkan sebagai National Lighthouse Industri 4.0 dalam acara penganugerahan resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Pengakuan prestisius ini menandai komitmen kuat perusahaan dalam menerapkan standar tertinggi transformasi digital dan operasional di sektor manufaktur nasional.

Detail Inovasi Pabrik Tuban Raih Penghargaan

Pabrik Tuban meraih gelar National Lighthouse 4.0 berkat serangkaian inovasi teknis yang terintegrasi, termasuk sistem Production and Quality Control, Smart Predictive Maintenance 4.0, Waste Energy Recovery Management, Smart and Green Mining, serta Energy and Emission Management System. Trofi National Lighthouse Industri 4.0 diserahkan secara langsung oleh Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji kepada Group Head of Production SIG Pabrik Tuban, Ibnu Prasetyo. Seremoni penyerahan penghargaan ini berlangsung di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, pada Rabu, tanggal 25 November 2026, sebagai bukti validasi resmi atas capaian operasional perusahaan.

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Peran SIG Menjadi Teladan Transformasi Digital

Gelar National Lighthouse Industri 4.0 secara spesifik diberikan kepada perusahaan yang dinilai mampu menjadi role model bagi sektor industri lainnya dalam melakukan transformasi dan implementasi standar Industri 4.0 secara menyeluruh. Perusahaan yang ditetapkan sebagai National Lighthouse tidak hanya diharapkan menghasilkan dampak finansial dan ekonomi yang positif, tetapi juga mampu menciptakan kemajuan signifikan dalam aspek operasional dan teknologi. SIG Pabrik Tuban dinilai mampu bertindak sebagai acuan utama bagi industri lain dalam mengadopsi teknologi Industri 4.0 yang canggih, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI, manufaktur aditif, serta analitik data tingkat lanjut untuk meningkatkan efisiensi sistem produksi secara drastis.

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Pencapaian Lain Anak Usaha SIG dalam INDI 4.0

Pada ajang penganugerahan yang sama, kedua anak usaha SIG juga mencatatkan pencapaian gemilang dalam kategori teknologi berkelanjutan dan inovasi rintisan. PT Semen Padang dan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk berhasil meraih Penghargaan INDI 4.0 dalam kategori Sustainable Technology, menunjukkan keberhasilan mereka dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam operasional digital. Sementara itu, PT Semen Gresik meraih Penghargaan Rintisan Teknologi Industri, yang menegaskan posisi strategis ketiga entitas tersebut dalam ekosistem modernisasi industri semen di Indonesia. Prestasi kolektif ini memperkuat citra SIG sebagai konglomerasi yang konsisten mendorong adopsi teknologi mutakhir di seluruh jaringan pabriknya.

Dampak Strategis Terhadap Operasional dan Lingkungan

Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari, menegaskan bahwa implementasi teknologi 4.0 merupakan bagian integral dari strategi korporat untuk mencapai operational excellence yang berkelanjutan. Langkah strategis ini telah terbukti secara konkret membantu perusahaan meningkatkan produktivitas dalam kegiatan produksi harian dengan menggunakan energi yang jauh lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Selain efisiensi energi, penerapan standar Lighthouse ini juga berhasil menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca dan meningkatkan standar keselamatan kerja di area operasional. Dampak positif ini tidak hanya memperkuat profil keberlanjutan perusahaan, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang di pasar global yang semakin sadar akan isu lingkungan.