SIG Kurangi Penggunaan Batu Bara dan Emisi Melalui Inisiatif Keberlanjutan

PT Semen Indonesia (SIG) secara signifikan mengurangi penggunaan batu bara dan emisi gas rumah kaca melalui pemanfaatan energi terbarukan, optimalisasi bahan bakar alternatif dari limbah, dan reklamasi lahan pascatambang. Perusahaan meraih enam penghargaan PROPER Hijau 2025 atas komitmennya terhadap lingkungan.

PT Semen Indonesia (SIG) secara signifikan mengurangi ketergantungan pada batu bara dan menurunkan emisi gas rumah kaca melalui serangkaian inisiatif strategis yang menggabungkan pemanfaatan energi terbarukan , optimalisasi bahan bakar alternatif, dan reklamasi lahan pascatambang yang komprehensif.

Langkah-langkah ini tidak hanya menunjukkan komitmen SIG terhadap keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan operasional dan membuka peluang ekonomi baru. Menurut Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni, perusahaan telah membuktikan bahwa kinerja keberlanjutan dapat berjalan seiring dengan kinerja bisnis, bahkan saling memperkuat. Salah satu terobosan utama yang dilakukan SIG adalah peningkatan penggunaan bahan bakar alternatif yang berasal dari berbagai sumber limbah, termasuk limbah industri, biomassa, dan sampah perkotaan yang diolah menjadi refuse-derived fuel (RDF).

Pemanfaatan bahan bakar alternatif ini meningkat pesat, mencapai 681 ribu ton pada tahun 2025, yang setara dengan pengurangan penggunaan batu bara sebesar 467 ribu ton. Pencapaian ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor industri, tetapi juga memberikan solusi terhadap permasalahan limbah yang semakin kompleks, sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru, terutama bagi sektor pertanian melalui pemanfaatan biomassa sebagai sumber energi dan pupuk organik.

SIG juga mengimplementasikan teknologi Waste Heat Recovery (WHR) untuk mengonversi panas buang dari proses produksi menjadi listrik, semakin meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi. Upaya SIG dalam mengurangi emisi GRK telah membuahkan hasil yang signifikan. Perusahaan berhasil menurunkan intensitas emisi GRK cakupan 1 sebesar 21% dibandingkan dengan baseline tahun 2010, dan menurunkan emisi cakupan 2 sebesar 15% dibandingkan dengan baseline tahun 2019. Penurunan emisi ini menunjukkan efektivitas dari strategi yang diterapkan SIG dalam mengurangi dampak lingkungan dari operasionalnya.

Selain fokus pada pengurangan emisi, SIG juga memberikan perhatian serius terhadap pemulihan ekosistem di lahan-lahan bekas tambang. Hingga tahun 2025, perusahaan telah berhasil mereklamasi lahan pascatambang seluas 628 hektare yang tersebar di berbagai wilayah operasionalnya. Proses reklamasi ini melibatkan penataan kembali lahan, penanaman kembali vegetasi, dan pemulihan fungsi ekologis lahan, sehingga lahan bekas tambang dapat kembali bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Komitmen SIG terhadap praktik berkelanjutan ini mendapat pengakuan dari pemerintah, yang dibuktikan dengan diraihnya enam penghargaan PROPER Hijau 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh sejumlah pabrik semen yang dioperasikan oleh SIG dan entitas anak perusahaannya. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa SIG telah memenuhi standar lingkungan yang tinggi dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja lingkungannya. Ke depan, SIG menegaskan akan terus mempercepat transformasi industri bahan bangunan dengan pendekatan yang lebih efisien, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Perusahaan berencana untuk terus meningkatkan investasi dalam energi terbarukan, mengembangkan teknologi baru untuk mengurangi emisi, dan memperluas program reklamasi lahan pascatambang. SIG juga berkomitmen untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan mitra bisnis, dalam upaya mencapai tujuan keberlanjutan. Transformasi ini tidak hanya akan mengurangi dampak lingkungan dari operasional SIG, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

SIG menyadari bahwa keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi bisnis jangka panjang. Dengan terus berinovasi dan berkolaborasi, SIG berharap dapat menjadi contoh bagi industri lain dalam menerapkan praktik berkelanjutan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. SIG juga akan terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya menjaga lingkungan





