SIG Gandeng MEBI Tingkatkan Penggunaan Biomassa untuk Energi Hijau

PT Semen Indonesia menandatangani MoU dengan MEBI untuk meningkatkan pasokan biomassa guna menekan emisi karbon dan mendukung keberlanjutan industri semen nasional.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang dikenal dengan singkatan SIG telah resmi memperkuat kerja sama strategis dengan Masyarakat Energi Biomassa Indonesia atau MEBI. Langkah konkret ini diambil untuk meningkatkan pemanfaatan biomassa secara masif sebagai pengganti bahan bakar fosil dalam proses produksi. Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah menekan emisi gas rumah kaca, memperkuat infrastruktur energi terbarukan di Indonesia, serta mendukung keberlanjutan jangka panjang bagi industri semen nasional.

Kerja sama antara SIG dan MEBI ini berfokus pada beberapa aspek kunci yang saling mendukung. Aspek tersebut mencakup riset mendalam mengenai potensi sumber bahan bakar alternatif yang tersedia. Selain itu, tata laksana penyediaan bahan bakar juga menjadi prioritas untuk memastikan rantai pasok yang stabil. Kolaborasi ini juga menelaah manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan serta memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.

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Rincian Penandatanganan MoU Energi

Komitmen SIG untuk terus meningkatkan penggunaan bahan bakar alternatif dalam produksi semen di seluruh pabrik miliknya tercermin dalam penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU. Dokumen ini ditandatangani secara langsung oleh Group Head of Strategic Growth & ESG SIG, Muhammad Taqiyuddin Fanani, dan Wakil Ketua Umum MEBI, Widi Pancono. Acara penandatanganan resmi ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan HEATECH Indonesia 2026 di Jakarta pada hari Senin.

MoU ini secara spesifik membahas pemanfaatan sampah, residu biomassa, dan biomassa itu sendiri sebagai substitusi bahan bakar fosil untuk kebutuhan energi. Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni, menegaskan bahwa kolaborasi dengan MEBI sejalan dengan semangat keberlanjutan SIG dalam pemanfaatan energi terbarukan. Fokus utama mereka adalah pada jenis biomassa yang dinilai memiliki prospek sangat baik untuk industri berat.

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SELAIN memiliki profil emisi yang rendah, pemanfaatan biomassa juga menjadi solusi strategis dalam pengelolaan limbah pertanian. Hal ini bertujuan untuk mengatasi persoalan lingkungan yang sering timbul akibat akumulasi limbah organik. Penggunaan biomassa memiliki tujuan ganda yaitu menekan ketergantungan negara terhadap energi fosil sekaligus melakukan reduksi emisi dari proses produksi semen yang intensif energi.

Dampak Ekonomi dan Pengurangan Emisi

Langkah strategis ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat dengan mengolah limbah menjadi produk bernilai jual tinggi. Vita Mahreyni dari SIG menyatakan bahwa kolaborasi dengan MEBI diharapkan dapat meningkatkan pasokan biomassa secara signifikan. Peningkatan pasokan ini sangat penting untuk mendukung keandalan produksi di pabrik-pabrik SIG yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.

Di samping biomassa, SIG juga mengoptimalkan penggunaan bahan bakar alternatif lain seperti limbah industri dan refuse-derived fuel atau RDF. Data kinerja menunjukkan tren positif dalam transisi energi ini. Hingga kuartal 3 tahun 2026, penggunaan bahan bakar alternatif di pabrik-pabrik SIG telah mencapai total 501.264 ton.

Angka ini menunjukkan peningkatan yang nyata dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kontribusi bahan bakar alternatif terhadap total energi produksi meningkat menjadi 10,35 persen. Angka ini naik dari sebelumnya yang tercatat sebesar 9,58 persen pada kuartal 3 tahun 2025. Vita menekankan bahwa penggunaan bahan bakar alternatif ini menunjukkan komitmen kuat SIG untuk mendorong penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan.

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Solusi Pengelolaan Limbah Nasional

Milton Pakpahan, Ketua Umum MEBI, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung SIG dalam penyediaan bahan bakar alternatif berbasis sampah dan residu biomassa. Dukungan ini bertujuan sebagai substitusi batu bara dalam proses pembakaran. Milton menjelaskan bahwa penggunaan bahan bakar alternatif tidak hanya membantu industri semen menekan emisi karbon secara signifikan.

Namun juga menjadi solusi konkret dalam penanganan persoalan timbulan sampah dan residu biomassa daerah. Hal ini sejalan dengan dukungan pemerintah terhadap target pengurangan sampah nasional. MEBI telah turut aktif dalam mendukung penyediaan bahan bakar alternatif untuk co-firing di industri kelistrikan dan non kelistrikan. Bahkan sejumlah produk biomassa telah diekspor ke mancanegara sebagai bukti kualitas dan standarnya.

Milton juga menyoroti data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menunjukkan lebih dari 50 persen timbulan sampah di Indonesia bersumber dari bahan organik. Sampah organik ini berpotensi terdekomposisi dan melepaskan gas metana yang 28 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida dalam potensi pemanasan global. Timbulan sampah yang saat ini tertumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA menimbulkan lindi yang mencemari tanah dan sungai.

Kondisi ini juga menyebabkan bau tak sedap yang mencemari udara sekitar. Dengan mengkonversi residu biomassa menjadi energi, kedua pihak berharap dapat mengurangi beban lingkungan secara drastis. SIG terus berupaya memastikan bahwa setiap pabriknya beroperasi dengan standar emisi yang semakin ketat demi masa depan industri yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.