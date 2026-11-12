SIG dan BP BUMN Dorong Pariwisata Bahari Probolinggo via Seven Beaches Festival 2026

PT Semen Indonesia dan BP BUMN memperkuat wisata bahari Probolinggo melalui Festival Seven Beaches 2026 yang menggabungkan pemberdayaan UMKM dengan pelestarian lingkungan pesisir berkelanjutan.

Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara ( BP BUMN) menegaskan komitmen penuh terhadap penguatan sektor pariwisata bahari di Probolinggo melalui kolaborasi strategis bersama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG. Dukungan ini diwujudkan dalam penyelenggaraan Seven Beaches Festival 2026 yang bertujuan meningkatkan perekonomian lokal sambil menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Langkah ini menjadi bukti nyata integrasi antara pembangunan ekonomi daerah dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam ekosistem bisnis nasional.

Mekanisme Kolaborasi Lintas Sektor Pemerintah dan BUMN

Edi Eko Cahyono, Direktur TJSL BP BUMN, menyatakan bahwa kehadiran BUMN termasuk SIG merupakan wujud konkret dukungan terhadap pembangunan daerah melalui pengembangan infrastruktur, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan secara terkonfirmasi di Jakarta pada hari Kamis, menandai awal dari serangkaian aktivitas festival yang menggandeng pemerintah daerah dan swasta.

Also read Dana Asing Keluar Rp287 Miliar, Tapi 6 Saham BUMN Ini Malah Diborong

Festival bertajuk "Probolinggo Paradise: Harmoni dan Pesona Wisata Bahari" tersebut dirancang sebagai wadah strategis untuk memperkenalkan potensi destinasi pesisir Probolinggo kepada khalayak luas. Kegiatan ini juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya menjadi event seremonial tetapi juga instrumen ekonomi yang efektif. Sinergi lintas sektor ini dipandang sebagai kekuatan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim dan tekanan ekonomi.

Posisi Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Destinasi Wisata

SIG dipercaya secara khusus sebagai "Bapak Asuh Pantai Bahak" dalam rangkaian festival ini, sebuah peran yang menempatkan perusahaan sebagai ujung tombak pendukung pengembangan potensi wisata bahari dan pemberdayaan masyarakat pesisir setempat. Kehadiran Bupati Probolinggo, Muhammad Haris, menandai kerjasama erat antara pemerintah daerah dengan entitas BUMN untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Advertisement

Vita Mahreyni, Corporate Secretary SIG, menegaskan bahwa kolaborasi dalam Seven Beaches Festival 2026 merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat. Menurut Vita, pengembangan potensi daerah membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk memberikan manfaat berkelanjutan, tidak hanya melalui kegiatan ekonomi tetapi juga pengembangan potensi sosial, budaya, dan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara konsisten.

Dampak Nyata bagi UMKM dan Upaya Pelestarian Lingkungan

Seven Beaches Festival 2026 diselenggarakan selama sembilan hari, terhitung mulai tanggal 7 hingga 15 November 2026, dengan pusat kegiatan utama di Pantai Bentar, Gending, Probolinggo. Kegiatan ini juga melibatkan enam destinasi wisata bahari lainnya, meliputi Pantai Bahak, Gili Ketapang, Pantai Bohay, Pantai Greenthing, Pantai Duta, dan Pantai Klasik. Program ini menciptakan lapangan kerja sementara dan meningkatkan daya jual produk lokal melalui berbagai aktivitas yang dirancang khusus untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sejumlah kegiatan yang dihadirkan di kawasan Pantai Bahak antara lain Kompetisi Gobak Sodor yang melibatkan komunitas, pemuda, dan masyarakat Kabupaten Probolinggo sebagai sarana rekreasi sekaligus memperkuat interaksi sosial. Selain itu, terdapat Festival Seafood yang menjadi wadah kompetisi kuliner dan kreativitas pengolahan hasil laut dengan melibatkan masyarakat serta pelaku usaha kuliner lokal. Kegiatan edukatif lainnya adalah Mangrove Colouring Fest bagi anak-anak tingkat taman kanak-kanak, yang dikemas secara menyenangkan untuk memperkenalkan manfaat dan pentingnya keberadaan ekosistem mangrove sejak dini.

Dalam konteks pelestarian lingkungan, SIG telah menunjukkan track record yang kuat melalui aksi nyata di lapangan. Pada Agustus 2025, SIG bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penanaman 17.845 bibit mangrove dan pelepasliaran satwa. Sementara itu, pada Agustus 2026 lalu, SIG juga menjadi penanggung jawab program Relawan Bakti BUMN 2026 yang diinisiasi oleh BP BUMN dan Danantara. Program ini melibatkan 10 relawan dalam kegiatan konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, menunjukkan komitmen jangka panjang dalam menjaga kelestarian ekosistem bahari Probolinggo.

Advertisement

Melalui kolaborasi yang komprehensif ini, SIG berharap Seven Beaches Festival 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat promosi pariwisata bahari Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah, membuka peluang bagi pelaku UMKM dan masyarakat lokal, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Harapan besar ini adalah menjadikan kawasan pesisir sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, ruang pemberdayaan masyarakat, sekaligus warisan lingkungan yang lestari untuk generasi mendatang.