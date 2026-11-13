Sido Muncul Luncurkan Tolak Angin Gold Rayakan HUT ke-75

Sido Muncul meresmikan Tolak Angin Gold dalam botol 30 ml untuk pasar global. Inovasi herbal shot ini mendukung daya tahan tubuh dan menandai perayaan HUT ke-75 perusahaan.

Sido Muncul secara resmi meluncurkan produk inovatif Tolak Angin Gold pada hari Rabu, tanggal 11 November 2026, sebagai bagian dari perayaan ulang tahun perusahaan yang ke-75. Peluncuran ini dilakukan di House of Jamu, Cipete, Jakarta Selatan, dan menandai langkah strategis perusahaan dalam memperkenalkan varian herbal baru ke pasar internasional.

Detail Spesifikasi Produk Inovatif

Tolak Angin Gold hadir dengan kemasan botol kaca eksklusif berukuran 30 ml yang dirancang khusus untuk sekali minum. Formula produk ini menggunakan ekstrak konsentrat herbal yang dikombinasikan dengan sejumlah kandungan tambahan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, serta mendukung fungsi kognitif konsumen.

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Direktur Utama Sido Muncul, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat, menjelaskan bahwa pengembangan formula ini sebenarnya telah dimulai sejak 8 hingga 10 tahun lalu. Inovasi tersebut tidak hanya mengubah bentuk produk dari serbuk atau sachet menjadi shot cair, tetapi juga menyesuaikan cita rasa agar lebih lembut dibandingkan varian sachet 15 ml yang cenderung lebih pedas.

Strategi Ekspansi Pasar Global

Keputusan Sido Muncul untuk menghadirkan Tolak Angin Gold didorong oleh dua faktor utama, yaitu pertimbangan lingkungan dan peluang memperluas jangkauan pasar ekspor. Direktur Marketing Sido Muncul, Maria Reviani, menyebutkan bahwa kemasan botol serta rasa yang lebih ringan menjadi penyesuaian penting untuk memenuhi preferensi konsumen di berbagai negara.

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Maria Reviani menekankan bahwa inovasi ini merupakan hasil persiapan jangka panjang untuk menjangkau kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Dengan format one shot yang praktis, Sido Muncul bertujuan untuk memperkenalkan produk herbal Indonesia ke pasar internasional dengan kemasan yang lebih modern dan mudah dibawa.

Komitmen Penelitian dan Sosial

Perayaan HUT ke-75 ini juga menjadi momentum bagi Sido Muncul untuk menegaskan kontribusinya bagi masyarakat dan lingkungan. Perusahaan menjalankan sejumlah program tanggung jawab sosial, termasuk pengembangan Sido Herbalpedia sebagai pusat informasi herbal berbasis jurnal ilmiah serta peresmian laboratorium farmakologi untuk memperkuat pembuktian ilmiah produknya.

Dalam acara tersebut, hadir pula Komisaris Independen Sido Muncul DR. dr. Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT, serta Brand Ambassador Tolak Angin, Andy F. Noya. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan lintas sektor terhadap visi perusahaan dalam melestarikan dan memodernisasi warisan jamu Indonesia untuk generasi mendatang.