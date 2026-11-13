Sido Muncul Luncurkan Tolak Angin Gold di HUT ke-75

Sido Muncul meluncurkan Tolak Angin Gold 30 ml di Jakarta pada 11 November 2026. Produk herbal ini dikembangkan untuk pasar global dengan rasa lebih lembut.

Perusahaan farmasi herbal ternama di Indonesia, PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, resmi meluncurkan produk baru bernama Tolak Angin Gold. Peluncuran ini dilaksanakan secara resmi di House of Jamu, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026. Produk inovatif ini hadir sebagai bagian integral dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 perusahaan di Semarang, yang juga disaksikan secara daring oleh seluruh karyawan di Semarang dan Surabaya.

Riwayat Panjang Inovasi Merek Tolak Angin

Tolak Angin Gold merupakan hasil pengembangan lanjutan dari lini produk legendaris yang telah ada sejak puluhan tahun lalu. Produk asli Tolak Angin pertama kali diformulasikan oleh pendiri Sido Muncul, Ibu Rahmat Sulistyo, pada tahun 1940. Sejak saat itu, merek ini terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Produksi pertama kali dilakukan dalam bentuk serbuk pada tahun 1951, kemudian berevolusi menjadi tablet, dan akhirnya hadir dalam bentuk cair pada tahun 1994. Hingga kini, pengembangan produk herbal tersebut terus berlanjut demi memenuhi standar kesehatan modern.

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Direktur Utama Sido Muncul, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat, menjelaskan bahwa pengembangan Tolak Angin Gold sebenarnya telah dimulai sekitar delapan hingga sepuluh tahun yang lalu. Proses penelitian dan pengembangan ini melibatkan analisis mendalam terhadap preferensi konsumen domestik maupun internasional. Inovasi ini tidak serta merta muncul, melainkan merupakan buah dari perjalanan panjang inovasi merek yang menjadi salah satu pilar utama perusahaan selama tujuh dekade terakhir.

Strategi Kemasan dan Penyesuaian Rasa Global

Produk terbaru ini hadir dalam kemasan botol kaca berukuran 30 mililiter dengan format sekali minum atau one shot. Pilihan material kaca dan ukuran botol tersebut bukan tanpa alasan, melainkan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan serta convenience bagi pengguna modern. Format satu kali minum ini dirancang untuk memudahkan konsumen yang aktif, baik di pasar domestik maupun di berbagai negara tujuan ekspor. Sido Muncul melihat adanya peluang pasar internasional yang memiliki kebiasaan konsumsi berbeda dibandingkan dengan konsumen tradisional di dalam negeri.

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Dari segi formulasi, tim研发 mengembangkan rasa yang lebih lembut dibandingkan dengan varian Tolak Angin dalam kemasan sachet konvensional. Dr. Irwan Hidayat menyoroti bahwa produk sachet memiliki karakter rasa yang cukup pedas, yang mungkin kurang disukai oleh masyarakat mancanegara. Dengan takaran 30 ml, produk ini memiliki profil rasa yang lebih halus. Selain itu, formulanya juga dilengkapi dengan tambahan kandungan yang diharapkan memberikan manfaat ekstra serta menghadirkan sensasi kesegaran yang lebih baik bagi pengguna.

Ekspansi Pasar Internasional dan Visi Ekspor

Salah satu tujuan strategis dari peluncuran Tolak Angin Gold adalah membuka peluang ekspor ke berbagai negara. Perusahaan menargetkan pasar di negara-negara yang populasi konsumennya kurang menyukai rasa yang terlalu pedas atau menyengat. Dengan profil rasa yang lebih mild, Sido Muncul berharap dapat menembus pasar global yang lebih luas. Produk ini diharapkan dapat memperkaya portofolio produk herbal Indonesia dan membangun citra positif merek Tolak Angin di kancah internasional.

Dr. Irwan Hidayat menyampaikan harapannya agar kehadiran produk ini dapat memperbaiki persepsi masyarakat dunia terhadap produk herbal Indonesia. Target jangka panjangnya adalah integrasi penuh produk ini ke dalam rantai pasok global. Dengan kemasan yang premium dan rasa yang adaptif, produk ini diproyeksikan menjadi wajah baru dari industri jamu dan farmasi herbal Indonesia yang makin diakui kualitasnya di mata konsumen global yang menuntut standar tinggi.

Perayaan HUT ke-75 dan Apresiasi Stakeholder

Peluncuran ini sekaligus menjadi momen istimewa dalam rangkaian peringatan HUT ke-75 PT Sido Muncul. Direktur Marketing Sido Muncul, Maria Reviani, menekankan bahwa pencapaian usia perusahaan selama tujuh dekade bukanlah hasil kerja satu orang atau satu keluarga. Perjalanan panjang ini melibatkan kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari karyawan, mitra bisnis, hingga konsumen setia yang telah mempercayai produk-produk mereka selama bertahun-tahun.

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Maria Reviani menyatakan bahwa perayaan ini bukan sekadar peringatan, tetapi juga kesempatan untuk menyampaikan apresiasi mendalam. Sido Muncul telah melewati berbagai tantangan dan perubahan selama lebih dari tujuh puluh lima tahun. Kehadiran Tolak Angin Gold di tengah perayaan ini menegaskan komitmen perusahaan untuk terus berinovasi. Produk tersebut menjadi bukti nyata bahwa warisan Ibu Rahmat Sulistyo tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman yang semakin modern dan global.