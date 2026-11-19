Sido Muncul meluncurkan Sido HerbalPedia Vol. 2 pada Kamis, 12 November 2026, sebagai upaya memperkuat riset jamu dan membina UMKM obat tradisional di Indonesia.

Peluncuran digital tersebut dilakukan secara resmi pada Kamis, 12 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Kawasan Agrowisata Sido Muncul, Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan bertajuk Pemanfaatan Riset Jamu melalui Dunia Kedokteran dan UMKM Jamu bagi Kesehatan Masyarakat ini menjadi wadah strategis untuk menjembatani riset ilmiah dengan kebutuhan industri obat tradisional nasional.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan kunci termasuk perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Semarang. Kehadiran sivitas akademika dari universitas ternama seperti Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Katolik Soegijapranata (Unika), Universitas Dian Nuswantoro (UKDW), dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menunjukkan kolaborasi lintas sektor yang kuat.

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Rangkaian acara diawali dengan kunjungan lapangan untuk mengamati proses produksi berbagai produk Sido Muncul yang telah mengintegrasikan teknologi modern. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peluncuran resmi Sido HerbalPedia Vol. 2 dan sesi edukasi mengenai standar serta prosedur operasional higienitas pengolahan jamu bagi para pelaku UMKM yang hadir.

Portal Riset Jamu Dan Akses Data Ilmiah

Sido HerbalPedia Vol. 2 menghadirkan kumpulan hasil penelitian tanaman herbal yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, di mana kini telah tersedia sekitar 200 hasil penelitian mengenai tanaman herbal tunggal yang dapat diakses secara daring. Direktur Utama Sido Muncul sekaligus penggagas portal tersebut, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat, menjelaskan bahwa awalnya hanya ada 66 hasil penelitian yang dikumpulkan dan diluncurkan pada bulan April melalui situs sidoherbalpedia.com.

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Pengembangan konten ini didasarkan pada kajian literatur dari hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti secara independen. Informasi tersebut kemudian dihimpun dan ditata agar dapat menjadi referensi terpercaya bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang membutuhkan informasi ilmiah mengenai bahan herbal.

Peran Kedokteran Dan Dukungan Bagi UMKM

Tiga kelompok utama yang diharapkan dapat memanfaatkan Sido HerbalPedia adalah kalangan kedokteran, masyarakat umum, dan pelaku usaha jamu, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Bagi kalangan medis, hasil penelitian tersebut dapat menjadi tambahan referensi untuk mengetahui berbagai kajian mengenai tanaman herbal dan produk jamu.

Masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai bahan alam, sementara bagi pelaku UMKM, kumpulan penelitian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam mengembangkan produk. Irwan mencontohkan bahwa UMKM yang memproduksi jamu berbahan temulawak dapat mempelajari hasil penelitian mengenai tanaman tersebut dan menggunakannya sebagai referensi produk.

Pendampingan Produksi Dan Masa Depan Industri

Selain menyediakan akses penelitian, Sido Muncul juga membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pendampingan karena perusahaan mendapatkan tugas dari BPOM sebagai Bapak Asuh bagi UMKM. Program tersebut mencakup pendampingan, termasuk pembelajaran mengenai aspek teknis produksi di pabrik Sido Muncul.

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Irwan berharap fasilitas dan pengetahuan yang dimiliki Sido Muncul dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak pelaku usaha, bukan hanya tiga UMKM binaan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa kesempatan memperoleh akses informasi dan pendampingan tersebut penting untuk membantu meningkatkan kemampuan serta standar produk UMKM. Pemanfaatan hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong industri jamu nasional terus berkembang dan berdaya saing tinggi di masa depan.