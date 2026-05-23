Sido Muncul Dorong Operasi Gratis Bibir Sumbing untuk Anak-anak Tionghoa

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) melalui KukuBima bekerja sama dengan Yayasan TOP dan RS Permata Jonggol menyelenggarakan operasi gratis bibir sumbing dan langit-langit bagi 20 pasien dengan total bantuan senilai Rp355.250.000. Sebuah program yang merupakan bagian dari komitmen Sido Muncul menyambut usia ke-75 tahun.

Tidak semua anak lahir dengan fisik yang sempurna. Sebagian keluarga menganggap bibir sumbing bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga tantangan besar yang berpengaruh pada pertumbuhan anak, kemampuan berbicara, hingga rasa percaya diri saat berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Di sisi lain, tidak semua orangtua memiliki kemampuan finansial untuk membiayai operasi yang umumnya harus dilakukan secara bertahap. Padahal, setiap hari mereka harus menyaksikan anak mengalami kesulitan saat makan, minum, hingga berbicara dengan jelas





