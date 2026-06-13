Sido Muncul C+Collagen Hadir di TikTok ForYouBeauty 2026, Ajak Generasi Muda Meraih Glow Sejati

Sido Muncul memperkenalkan C+Collagen di acara TikTok ForYouBeauty 2026, mengajak generasi muda memahami bahwa glow sejati berasal dari kesehatan dari dalam. Produk kombinasi Vitamin C dan Collagen Tripeptide ini mendapat sambutan positif dari pengunjung.

Di tengah tren kecantikan yang terus berkembang, semakin banyak perempuan muda yang mulai menyadari bahwa kulit sehat dan glowing tidak hanya bergantung pada skincare yang digunakan setiap hari.

Perawatan dari dalam pun kini menjadi bagian penting dari rutinitas kecantikan modern. Sido Muncul C+Collagen hadir di TikTok ForYouBeauty 2026 yang berlangsung di Senayan City, Jakarta, pada 12-14 Juni 2026. Lewat kampanye 'C the Glow', C+Collagen mengajak perempuan muda memahami bahwa glow sejati berawal dari tubuh yang sehat dan terawat dari dalam. Kampanye ini menyampaikan pesan bahwa glow bukan hanya tentang bagaimana kulit terlihat, tetapi juga mencerminkan rasa percaya diri, energi positif, dan kenyamanan menjadi diri sendiri.

Sido Muncul menghadirkan C+Collagen, collagen drink yang mengombinasikan Vitamin C 1000mg dan Collagen Tripeptide 500mg dalam satu sachet praktis. Produk ini diformulasi untuk mendukung gaya hidup aktif dengan menawarkan manfaat ganda. Di satu sisi, kandungan Vitamin C 1000mg membantu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi sel dari paparan radikal bebas. Di sisi lain, Collagen Tripeptide 500mg berperan dalam mendukung kesehatan kulit sehingga tampak lebih cerah, lembap, dan kenyal.

Keunggulan lain adalah penggunaan Collagen Tripeptide, yaitu kolagen dengan ukuran partikel yang lebih kecil dibandingkan kolagen biasa, sehingga lebih mudah dan cepat diserap tubuh. Vitamin C dalam C+Collagen juga membantu proses pembentukan kolagen alami dalam tubuh, melengkapi manfaat kolagen untuk menjaga kesehatan dan elastisitas kulit. Hadir dengan rasa Strawberry Lemonade yang segar, minuman ini menawarkan pengalaman mengonsumsi suplemen yang lebih nikmat setiap hari. TikTok ForYouBeauty 2026 mendapat respons positif dari para pengunjung.

Salah satunya Maudy yang mengaku tertarik mampir ke booth karena produk yang ditawarkan berbeda dari kebanyakan booth kecantikan lainnya.

'Saya memang sering datang ke event beauty seperti ini. Kalau skincare sudah cukup familiar, tetapi produk kesehatan seperti ini justru lebih menarik perhatian saya. Jarang bisa menemukan produk seperti ini secara langsung di event,' ujarnya. Setelah mencoba sampel, ia langsung memutuskan membeli karena rasanya enak dan segar, tanpa aroma kolagen yang kuat.

Pengalaman serupa dirasakan Hilwa (23 tahun) yang awalnya hanya mencari stok skincare. Menurutnya, tampilan booth yang eye-catching membuatnya penasaran.

'Selain harganya lebih terjangkau dibanding beberapa produk kolagen lain, cara konsumsinya juga praktis. Tinggal diseduh dan langsung diminum. Saya juga melihat ada tambahan vitamin C dan vitamin D3 yang memang dibutuhkan tubuh,' katanya. Sido Muncul melalui C+Collagen berhasil mengedukasi generasi muda bahwa kecantikan sejati dimulai dari kesehatan dari dalam, menjadikan produk ini pilihan tepat bagi mereka yang ingin merawat tubuh dan kulit secara menyeluruh





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Sido Muncul C+Collagen Kecantikan Kolagen Tiktok Foryoubeauty

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