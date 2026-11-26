Satpol PP Jakarta Barat mengukir hasil penindakan Perda Nomor 8 Tahun 2007. Sidang Tipiring hari ini menghasilkan denda total Rp39,3 juta dari 31 pelanggar tertib usaha.

Seluruh 31 pelaku pelanggaran Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum menjalani persidangan Tindak Pidana Ringan di kantor Wali Kota Jakarta Barat pada Kamis, 26 November 2026. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Arie Satrio Rantjoko, dengan agenda pokok membahas berbagai pelanggaran administratif yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Rincian Jenis Pelanggaran Tertib Umum

Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Herry Purnama, menguraikan secara detail komposisi pelanggaran yang disidangkan pada hari itu. Sebanyak 25 pelanggar teridentifikasi dalam kategori tertib tempat usaha dan usaha tertentu, sementara kategori tertib peran serta masyarakat mencakup 2 pelanggar.

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Sisa dua pelanggar lainnya berasal dari kategori tertib sosial dan kategori tertib bangunan masing-masing satu orang. Rincian angka ini menunjukkan bahwa dominasi pelanggaran masih berpusat pada masalah operasional tempat usaha yang tidak mematuhi standar administrasi daerah.

Mekanisme Penindakan dan Besaran Denda

Hakim Arie Satrio Rantjoko menjatuhkan vonis kepada seluruh terdakwa dengan pidana pokok berupa pembayaran denda sesuai pasal yang dilanggar. Selain itu, setiap pelanggar juga wajib membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Total akumulasi denda yang berhasil terkumpul dari sidang tersebut mencapai angka Rp39,3 juta.

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Uang hasil denda tersebut akan segera disetorkan ke Kas Daerah DKI Jakarta sesuai prosedur keuangan pemerintah. Mekanisme ini memastikan bahwa sangsi administratif tidak hanya bersifat teoritis namun juga memberikan kontribusi langsung pada pendapatan daerah.

Kinerja Penegakan Hukum Sepanjang 2026

Herry Purnama menyatakan bahwa pelaksanaan sidang Tindak Pidana Ringan sepanjang tahun 2026 telah berhasil mencapai target penindakan terhadap pelanggar Perda yang ditemukan di wilayah Jakarta Barat. Dari tiga kali persidangan yang telah digelar, jumlah pelanggar yang berhasil diproses secara total mencapai 116 orang.

Total denda yang telah disetorkan ke kas negara dari seluruh proses penindakan tahun ini berkisar sebesar Rp142,3 juta. Pelanggaran terbanyak masih berkaitan dengan aktivitas tempat usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan, seperti rumah kos tanpa izin dan pedagang yang memanfaatkan sarana umum secara sembarangan.

Evaluasi 2027 dan Pendekatan Persuasif

Untuk kegiatan penegakan hukum pada tahun 2027, Herry Purnama berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Perda sepanjang tahun 2026. Langkah evaluasi ini bertujuan agar penindakan di tahun mendatang dapat berjalan lebih maksimal dan menekan terulangnya pelanggaran sejenis.

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Selain memperaksimalkan pengawasan fisik, pendekatan persuasif tetap diutamakan dalam strategi penindakan Satpol PP Jakarta Barat. Tujuannya adalah menciptakan kepatuhan sukarela dari warga agar tidak terjadi pelanggaran yang sama di masa depan tanpa perlu melalui proses hukuman.

Penyelesaian bagi Pelaku yang Tidak Hadir

Bagi para pelanggar yang tidak dapat hadir dalam persidangan, Satpol PP Jakarta Barat menyediakan mekanisme penyelesaian khusus. Para pelanggar tersebut dapat menyelesaikan perkara melalui penitipan uang denda disertai dengan surat pernyataan resmi yang ditandatangani di kantor instansi.

Setelah mekanisme penitipan dilakukan, pelanggar selanjutnya dapat menerima dan menaati keputusan yang ditetapkan dalam proses persidangan. Hingga saat ini, Satpol PP Jakarta Barat mencatat bahwa tidak ada satu pun keberatan dari para pelanggar terhadap proses penindakan yang telah dijalankan.