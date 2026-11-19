Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunda kehadiran Rismon Sianipar dalam sidang tudingan ijazah palsu Jokowi karena ia sedang aktif sebagai pelapor di Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 19 November 2026.

Proses persidangan terhadap Terdakwa Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal luas sebagai Dokter Tifa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mencatatkan adanya ketidakhadiran kunci dari salah satu saksi yang telah dijadwalkan oleh Jaksa Penuntut Umum ( JPU). Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 19 November 2026, ini semestinya menghadirkan tiga saksi dari pihak penuntut untuk memperkuat rangkaian bukti dan keterangan yang telah disiapkan secara matang sebelum masuknya fase persidangan utama.

Alasan Ketidakhadiran Rismon di Sidang Jaktim

Rismon Hasiholan Sianipar atau RHS tidak hadir dalam sidang tersebut dengan alasan yang berkaitan langsung dengan aktivitas hukumnya di lembaga peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dokter Tifa mengonfirmasi bahwa pihak Rismon memberikan keterangan bahwa ia memiliki jadwal sidang di Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama, di mana ia menjabat sebagai pihak pelapor dalam perkara lain yang sedang berlangsung, sehingga ia secara sah berhalangan untuk hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Also read Rismon Mangkir dari Sidang, Roy Suryo Pamer Kaus Bertuliskan 'Rismon Sianipar Endgame'

Pernyataan yang disampaikan oleh Tifauzia Tyassuma setelah persidangan berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis ini menjadi fokus perhatian karena menyinggung pola keterlambatan atau ketidakhadiran Rismon Hasiholan Sianipar dalam konteks kasus yang sama. Hal ini menunjukkan adanya benturan jadwal hukum yang dialami oleh saksi kunci tersebut, yang juga menjadi perhatian bagi tim pembela maupun pihak penuntut umum yang menunggu keterangannya.

Pola Ketidakhadiran dan Permohonan Pemanggilan Ulang

Ketidakhadiran Rismon Hasiholan Sianipar ini bukan kali pertama terjadi dalam proses hukum terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo, mengingat sebelumnya ia juga tercatat absen dalam sidang Terdakwa Roy Suryo yang digelar pada Rabu, tanggal 18 November 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam kasus sidang Roy Suryo tersebut, Rismon memberikan alasan bahwa surat panggilan atau undangan resmi baru diterimanya dua hari sebelum jadwal sidang, yang dianggapnya kurang waktu persiapan yang memadai untuk menghadap pengadilan.

Advertisement

Merespons absennya Rismon Sianipar dalam beberapa sesi persidangan yang krusial, Tifauzia Tyassuma secara tegas menyampaikan permintaan kepada Jaksa Penuntut Umum agar memanggil kembali dan mengutus saksi tersebut untuk hadir secara paksa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur jika perlu. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah meminta agar Rismon dipaksa hadir karena keterangannya dianggap vital untuk kebenaran materiil dalam perkara yang sedang diperiksa, namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil konkret berupa kehadiran fisik saksi.

Konfirmasi JPU dan Saksi yang Hadir

Di dalam sidang yang berlangsung hari ini, Kamis, 19 November 2026, salah seorang Jaksa Penuntut Umum yang mendampingi proses persidangan Tifauzia Tyassuma di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengungkapkan secara eksplisit bahwa ketidakhadiran Rismon Sianipar memang terjadi dan hal tersebut mengubah komposisi saksi yang hadir. JPU mengonfirmasi bahwa rencana awal mereka memanggil tiga orang saksi untuk memberikan keterangan di depan pengadilan ternyata tidak terpenuhi sepenuhnya karena adanya halangan yang disampaikan oleh pihak Rismon.

Komposisi saksi yang akhirnya hadir di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini terbatas hanya pada dua orang saja, yaitu Bagus Makkawaru dan Binsar S.T. Siagian yang merupakan saksi asal Komisi Pemilihan Umum. JPU menjelaskan secara rinci bahwa dari ketiga nama yang dipanggil, atas nama Rismon Sianipar dinyatakan berhalangan hadir, sementara dua saksi lainnya dari KPU hadir dan siap memberikan keterangannya sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Dampak Terhadap Jalannya Proses Hukum

Ketidakhadiran Rismon Hasiholan Sianipar dalam sidang yang seharusnya menjadi bagian integral dari pembuktian kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelancaran dan efektivitas proses pembuktian yang disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan hanya dua saksi dari Komisi Pemilihan Umum yang hadir, tim penuntut mungkin perlu menyusun strategi alternatif atau menunggu panggilan berikutnya untuk menghadirkan saksi kuncinya.

Advertisement

Situasi ini juga menyoroti tantangan dalam manajemen panggilan saksi dalam perkara hukum yang melibatkan figur publik seperti Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, serta para aktivis dan tokoh masyarakat yang menjadi terdakwa. Reaksi tegas dari pihak Terdakwa Tifauzia Tyassuma yang menuntut kehadiran paksa saksi tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap prosedur panggilan yang dianggap tidak memihak atau tidak konsisten dalam pelaksanaan kewajiban hukum para saksi yang telah dipanggil.