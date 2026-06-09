Sidang beragendakan pembacaan replik terkait kasus korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa menolak seluruh dalil pembelaan dan tetap pada surat tuntutan untuk seluruhnya. Sidang ini berlangsung pada 9 Juni 2026.

Terdakwa dalam kasus korupsi proyek pengadaan Chromebook sekaligus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim , menjalani sidang pembacaan replik di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 9 Juni 2026.

Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh penasihat hukum Nadiem dalam nota pembelaan. Jaksa tetap mempertahankan surat tuntutan untuk seluruhnya yang diajukan sebelumnya. Sidang ini merupakan bagian dari proses hukum yang berjalan terhadap Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Chromebook yang dilakukannya saat menjabat sebagai menteri. Proses persidangan telah berjalan selama beberapa bulan dengan berbagai pembahasan bukti dan kesaksian.

Replik yang dibacakan oleh Nadiem di sidang hari itu menjadi bagian penting dalam upaya membantah chargecharge yang dilayangkan oleh jaksa. Meskipun penasihat hukum telah menyajikan berbagai argponen, jaksa tetapbernangan bahwa terdapat kesalahan yang cukup kuat untuk membuktikan重量泄密 Nadiem Makarib appeared as a defendant in a corruption case related to the procurement of Chromebooks while serving as the Minister of Education, Culture, Research, and Technology.

The hearing on June 9, 2026, at the Jakarta Corruption Court focused on the reading of his rebuttal. The public prosecutor rejected all arguments presented by Nadiem's legal team and insisted on the full charges outlined in the original indictment. This session is a critical part of the ongoing legal process where the defendant gets to respond to the prosecution's case. The procurement project has been under scrutiny for alleged irregularities, including potential overpricing and violations of proper bidding procedures.

The court has been hearing testimonies and reviewing evidence for months. Nadiem's rebuttal aims to counter the evidence presented by the prosecution, though the prosecutors remain confident in their case, citing sufficient grounds for conviction. The outcome of this trial will have significant implications for accountability in public procurement and the handling of large-scale government projects. As a former minister, Nadiem's case also draws public attention to the standards of integrity expected from highranking officials.

The verdict is expected to set a precedent for future corruption cases involving state officials in Indonesia





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Nadiem Makarim Kasus Korupsi Chromebook Pengadilan Tipikor Jakarta Sidang Replik Jaksa Penuntut Umum

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