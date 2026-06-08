Sidang Putusan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Digelar 10 Juni

Pengadilan Militer II-08 Jakarta akan membacakan putusan pada 10 Juni 2020 untuk empat prajurit TNI terdakwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Sidang sebelumnya menutup pemeriksaan setelah replik dan duplik. Oditur menuntut 2 tahun 6 bulan penjara, sementara penasihat hukum meminta keringanan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dijadwalkan membacakan putusan atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus , pada Rabu, 10 Juni 2020.

Keputusan ini diambil setelah sidang sebelumnya pada Senin, 8 Juni, di mana oditur militer II-07 dan penasihat hukum para terdakwa yang merupakan prajurit TNI menyampaikan duplik dan replik. Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto menutup pemeriksaan perkara tanpa memberikan kesempatan lebih lanjut untuk jawab-menjawab karena dianggap tidak akan selesai. Sidang putusan akan digelar dua hari setelah musyawarah majelis. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, majelis hakim memberikan waktu dua hari untuk bermusyawarah dan menyusun putusan.

Hal ini disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk oditur militer dan penasihat hukum para terdakwa. Sebelumnya, oditur militer telah menuntut keempat terdakwa dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Oditur menilai kasus ini bukan penganiayaan biasa, melainkan bentuk balas dendam di luar hukum. Di sisi lain, penasihat hukum para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan mereka telah jujur dan kooperatif.

Dalam pledoi pada Kamis, 4 Juni, kuasa hukum menyatakan tindakan tersebut bukan motif kriminal, melainkan luapan emosi sesaat. Keempat prajurit juga pernah bertugas dalam misi perdamaian PBB dan mendapat penghargaan, sehingga meminta dihukum seringan-ringannya. Kondisi korban Andrie Yunus masih memprihatinkan akibat serangan tersebut. Dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menjelaskan penglihatan Andrie hanya mampu membedakan cahaya dan ia masih menjalani perawatan tandur kulit.

Mata Andrie rentan infeksi sehingga ia belum bisa hadir dalam persidangan. Kasus ini menuai perhatian publik luas karena melibatkan aparat TNI. Berbagai kalangan mendesak proses hukum berjalan transparan dan adil. Sidang putusan pada 10 Juni nanti akan menjadi penentu apakah hukuman sesuai tuntutan oditur atau lebih ringan.

Masyarakat berharap putusan memberikan keadilan bagi korban dan menjadi efek jera. Kronologi kasus bermula ketika Andrie Yunus disiram air keras oleh empat oknum TNI saat dalam perjalanan. Peristiwa ini terjadi pada awal tahun 2020 dan segera menuai kecaman. KontraS mendesak agar kasus diproses terbuka dan pelaku dihukum berat.

Dalam persidangan, oditur militer mengungkapkan tindakan itu direncanakan sebagai balas dendam atas aktivitas Andrie. Namun, penasihat hukum berargumen perbuatan tidak direncanakan dan spontan akibat emosi. Perbedaan pandangan ini menjadi dasar debat dalam replik dan duplik. Proses di pengadilan militer juga disorot karena banyak pihak menilai kasus seharusnya diadili di peradilan umum.

Kubu Andrie sempat meminta penghentian sidang dan pelimpahan perkara, namun ditolak. Putusan pada 10 Juni akan menjadi preseden penting dalam penanganan pelanggaran HAM oleh aparat negara. Masyarakat menanti apakah pengadilan militer mampu memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan





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Andrie Yunus Penyiraman Air Keras Pengadilan Militer TNI Putusan

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