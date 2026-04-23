Sidang Putusan Kasus Narkotika Ammar Zoni Akan Digelar Kamis Depan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang putusan kasus dugaan peredaran narkotika yang melibatkan Ammar Zoni dan lima terdakwa lainnya pada 23 April 2026. Jaksa menuntut Ammar Zoni sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Kasus dugaan peredaran narkotika yang melibatkan aktor Ammar Zoni bersama lima terdakwa lainnya memasuki babak akhir. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijadwalkan menggelar sidang putusan pada Kamis siang, 23 April 2026, di Rumah Tahanan Salemba.

Informasi ini disampaikan oleh Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra. Perkara ini menarik perhatian publik karena melibatkan Ammar Zoni, seorang figur publik yang dikenal melalui kariernya di dunia hiburan. Ia didakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkotika yang beroperasi dari dalam rutan, menambah kompleksitas dan daya tarik kasus ini. Dalam sidang tuntutan sebelumnya, pada 12 Maret 2026, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Yeni Rosalita, menuntut Ammar Zoni dengan hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Jika denda tidak dibayarkan, terdakwa akan dikenakan hukuman kurungan selama 140 hari. Jaksa berpendapat bahwa Ammar Zoni, bersama dengan para terdakwa lainnya, terbukti melakukan tindakan melawan hukum terkait peredaran narkotika. Jaksa Yeni Rosalita menyatakan, 'Menuntut agar majelis hakim menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk tujuan menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I.' Selain Ammar Zoni, lima terdakwa lainnya juga menghadapi tuntutan dengan durasi hukuman yang bervariasi.

Asep Sarikin dan Ade Candra dituntut enam tahun penjara, Ardian Prasetyo tujuh tahun, sementara Andi Mualim alias Ko Andi dan Muhammad Rivaldi dituntut delapan tahun penjara. Keenam terdakwa diyakini melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Pidana. Sidang putusan ini menjadi momen penting yang akan menentukan masa depan Ammar Zoni.

Publik kini menantikan keputusan majelis hakim, apakah akan sejalan dengan tuntutan jaksa atau memberikan putusan yang berbeda.

Anne Hathaway juga menjadi sorotan setelah mengucapkan 'InsyaAllah' dalam sebuah wawancara.





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ammar Zoni Narkotika Sidang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kasus Kriminal

United States Latest News, United States Headlines

