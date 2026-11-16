Sidang PT Seko Fajar Plantation: Direksi Mangkir Tanpa Alasan, Sengketa Saham Lanjut ke Pembuktian

PT Seko Fajar Plantation mangkir dari sidang sengketa saham di PN Jakarta Selatan. Kuasa hukum ahli waris Haji Musa menyatakan mediasi gagal karena ketidakhadiran prinsipal dan tidak adanya penawaran penyelesaian.

Persidangan lanjutan sengketa kepemilikan saham PT Seko Fajar Plantation di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi digelar pada Senin, 16 November 2026. Proses hukum ini menyoroti ketidakhadiran direksi perusahaan yang menjadi tergugat dalam perkara tersebut.

Ketidakhadiran pihak perusahaan terjadi tanpa memberikan bukti alasan valid yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan majelis hakim. Langkah ini memicu evaluasi lebih lanjut terhadap upaya penyelesaian sengketa kepemilikan aset perusahaan tambang sawit yang berada di bawah naungan Grup Argo Manunggal.

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Proses Mediasi Gagal Karena Ketidakhadiran Prinsipal

Kathy Laurensia dari Haris Azhar Law Office, yang bertindak sebagai kuasa hukum ahli waris, mengonfirmasi bahwa sidang pada 16 November 2026 merupakan tindak lanjut dari pemberitahuan hasil mediasi pekan sebelumnya. Dalam perkembangan tersebut, hanya kuasa hukum PT Seko Fajar Plantation yang hadir di ruang sidang.

Sebelumnya, mediasi antara para pihak tidak mencapai kesepakatan karena prinsipal dari pihak tergugat tidak pernah hadir. Kathy menekankan bahwa pihak penggugat, yang diwakili oleh Rizal Musa, sudah berupaya menghadirkan prinsipalnya untuk membahas kemungkinan perdamaian langsung.

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Pihak kuasa hukum juga mencatat bahwa klaim alasan kehadiran prinsipal di luar kota tidak disertai dengan bukti dokumenter apa pun. Kondisi ini menyebabkan gugatan untuk hadir secara langsung pada tahap mediasi menjadi tidak efektif karena tidak ada partisipasi aktif dari pemilik saham.

Posisi Penggugat Terhadap Ketidakseriusan Tergugat

Kathy menilai perilaku PT Seko Fajar Plantation menunjukkan kurangnya keseriusan dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur damai. Selama proses persidangan awal hingga mediasi, prinsipal perusahaan tidak pernah tampil untuk menjelaskan posisi mereka secara resmi.

Selain ketidakhadiran pribadi, terdapat dua hambatan utama lainnya yang mengakibatkan kegagalan mediasi. Pertama, pihak tergugat tidak memberikan jawaban tertulis atas poin-poin yang disampaikan penggugat dalam resume mediasi. Kedua, tidak ada penawaran nilai penyelesaian yang diajukan secara lisan maupun tertulis.

Ketiadaan respons formal ini membuat pihak penggugat menilai bahwa upaya dialog telah mencapai jalan buntu. Keputusan untuk melanjutkan perkara ke tahap persidangan penuh diambil sebagai satu-satunya mekanisme hukum yang tersisa untuk mengejar hak-hak yang klaimkan.

Dampak Hukum dan Tahapan Proses Pengadilan Berikutnya

Setelah mediasi dinyatakan gagal secara resmi, perkara kini memasuki tahapan jawab-menjawab dokumen gugatan. Proses ini akan berjalan sepenuhnya melalui sistem elektronik atau e-Court Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

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Kathy menjelaskan bahwa prosedur jawab-menjawab diperkirakan akan berlangsung selama kurang lebih tiga pekan. Sistem digital ini memungkinkan para pihak untuk bertukar dokumen hukum tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan, sehingga efisiensi waktu dapat terjaga.

Setelah tahapan jawab-menjawab selesai, persidangan akan kembali digelar secara fisik untuk agenda pembuktian surat. Pihak penggugat tetap memegang teguh inti gugatan yang telah diajukan sejak awal kepada majelis hakim.

Latar Belakang Sengketa Kepemilikan Saham Haji Musa

Sengketa ini bermula dari klaim ahli waris atas saham milik almarhum Haji Musa di PT Seko Fajar Plantation. Haji Musa wafat pada 15 Juli 1996 dan semasa hidupnya tercatat sebagai salah satu direktur serta pemegang saham aktif di perusahaan tersebut.

Pihak penggugat, yang diwakili oleh Rizal Musa, mempersoalkan transaksi penjualan saham yang dilakukan pada tahun 2003 kepada The Ning King. Mereka menyoroti adanya kesenjangan nilai yang sangat mencolok dalam catatan administrasi perusahaan.

Nilai transaksi jual beli tercatat sebesar Rp250 juta, namun nilai saham tersebut dalam administrasi AHU mencapai Rp16,3 miliar. Selisih nilai yang sangat besar ini menjadi dasar utama gugatan yang menuntut klarifikasi dan pengembalian hak atas kepemilikan saham yang sah.