Sidang Perdana Kasus Pembunuhan Kepala Cabang Bank Libatkan Prajurit TNI: Saksi Kunci dan Kronologi Kejadian

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap kepala cabang (kacab) bank, MIP, yang melibatkan tiga prajurit TNI. Sidang menghadirkan 17 saksi, termasuk saksi dari kepolisian dan warga sipil. Keterangan saksi diharapkan mengungkap fakta, peran pihak terkait, dan kronologi kejadian pembunuhan yang terjadi pada 2025. Korban ditemukan tewas dengan kondisi terikat, sementara tiga prajurit TNI menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Siapakah korban dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan ini? Siapa saja oknum prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus ini? Dalam berkas perkara terdapat 17 saksi. Satu saksi pelapor dari pihak kepolisian, dan 16 lainnya warga sipil, kata Oditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur , pada Senin (6/4/2026). Jumlah saksi tersebut dinilai menjadi kunci dalam mengungkap fakta dan peran para pihak dalam perkara ini.

Andri menyebut, seluruh saksi yang akan dihadirkan berasal dari berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh penyidik militer. Seluruh saksi tersebut akan dihadirkan secara bertahap dalam agenda persidangan berikutnya. Kehadiran para saksi ini diharapkan mampu memperkuat pembuktian dan memberikan gambaran utuh terkait kronologi kejadian. Dari 16 saksi sipil tersebut, terdapat pihak yang juga diduga sebagai pelaku dalam kasus ini. Mereka tetap akan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan. Semuanya akan kami hadirkan, termasuk pelaku sipil yang masuk dalam daftar saksi, sidang ini terbuka, ujar Andri. Dengan jumlah saksi yang cukup banyak, proses persidangan diperkirakan akan berlangsung secara intensif dan mendalam. Setiap keterangan saksi akan menjadi bagian penting dalam membangun konstruksi hukum serta mengungkap keterlibatan masing-masing pihak. Selain saksi dari berkas perkara, Oditur Militer juga membuka peluang menghadirkan keluarga korban untuk memberikan keterangan tambahan jika diperlukan dalam persidangan.\Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur menggelar sidang perdana kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap seorang kepala cabang (kacab) bank berinisial MIP (37) yang melibatkan seorang prajurit TNI, pada Senin pagi ini. Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sidang masuk ke dalam jenis perkara pembunuhan dengan nomor perkara 52-K/PM.II-08/AD/III/2026. Dalam sidang tersebut, Oditur Militer selaku penuntut umum pada peradilan militer akan menghadirkan ketiga terdakwa secara langsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Para terdakwa yakni Serka MN (terdakwa 1), Kopda FH (terdakwa 2), dan Serka FY (terdakwa 3) disangkakan terlibat dalam rangkaian penculikan disertai pembunuhan MIP. Hakim Ketua dalam persidangan hari ini yakni Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, Hakim Anggota I Kolonel Laut (H) Desman Wijaya, Hakim Anggota II Letnan Kolonel Chk Arif Rachman. Kepala Kantor Cabang Bank Dibunuh Lalu Dibuang. Seorang kepala kantor cabang (kacab) pembantu sebuah bank di Jakarta berinisial MIP diduga menjadi korban penculikan dan pembunuhan di salah satu pusat perbelanjaan di Ciracas, Jakarta Timur, pada 20 Agustus 2025. Jenazah ditemukan di Kampung Karangsambung, RT 8/RW 4, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sekitar pukul 05.30 WIB, pada 21 Agustus 2025. Seorang warga di area persawahan itu pertama kali menemukan jenazah dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Sedangkan mata terlilit lakban. Proses hukum sedang berjalan untuk mengungkap kebenaran dan keadilan bagi korban dan keluarga, serta memberikan kepastian hukum bagi para terdakwa





Hari ini sidang perdana oknum prajurit TNI bunuh kacab bank di JakartaPengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur menggelar sidang perdana kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap seorang kepala cabang (kacab) ...

Sidang Perdana Kasus Pembunuhan Kepala Cabang Bank Libatkan Oknum TNI DigelarPengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap kepala cabang bank BUMN. Sidang dijadwalkan pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Garuda dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Tiga prajurit TNI menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Sidang Perdana Kasus Pembunuhan Kacab Bank dengan Tersangka Oknum TNIPengadilan Militer II-08 Jakarta akan menggelar sidang perdana kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap kepala cabang (kacab) bank berinisial MIP, yang melibatkan sejumlah oknum TNI sebagai terdakwa. Sidang akan dimulai Senin, 6 April 2026, dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

