Sidang Perdana Kasus Air Keras KontraS Andrie Yunus Digelar 29 April 2026

Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah menerima berkas perkara, tersangka, dan barang bukti kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Sidang perdana dijadwalkan pada 29 April 2026, dengan empat terdakwa dari Denma BAIS TNI akan dihadirkan untuk pembacaan dakwaan. Para terdakwa dijerat pasal penganiayaan berlapis.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah secara resmi menerima pelimpahan berkas perkara, identitas para tersangka, beserta seluruh barang bukti terkait insiden penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus . Penerimaan berkas ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 16 April, menandai dimulainya tahapan hukum lebih lanjut dalam kasus yang menyita perhatian publik ini.

Setelah menerima seluruh kelengkapan administrasi dan materiil tersebut, pihak pengadilan kini akan segera melakukan proses pemeriksaan mendalam terhadap berkas perkara. Rencana awal untuk melaksanakan sidang perdana telah ditetapkan dan dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 29 April mendatang. Kepastian jadwal ini disampaikan langsung oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, kepada para awak media sesaat setelah proses penerimaan berkas perkara tersebut dinyatakan selesai. Kolonel Fredy Ferdian Isnartanto menjelaskan bahwa institusinya memiliki jangka waktu selama satu hari penuh untuk melakukan penelitian dan verifikasi terhadap seluruh berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh Oditurat Militer II-07 Jakarta. Fokus utama dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah berkas perkara yang diterima sudah memenuhi seluruh persyaratan formil maupun materiil yang berlaku. Hal ini mencakup penelitian terhadap kelengkapan dokumen, keabsahan alat bukti, serta kesesuaian dengan ketentuan hukum yang ada. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan atau memerlukan perbaikan, maka berkas tersebut akan segera dikembalikan kepada pihak Oditurat Militer (Otmil) untuk dilengkapi sesuai dengan arahan yang diberikan. Proses ini sangat penting untuk menjamin bahwa persidangan yang akan dilaksanakan nantinya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan berkas dinyatakan lengkap, pihak pengadilan akan segera melanjutkan ke tahap registrasi perkara, yang merupakan langkah awal sebelum perkara tersebut siap untuk disidangkan. Dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, proses registrasi perkara biasanya akan diikuti dengan pelaksanaan sidang perdana yang dijadwalkan berlangsung sekitar 10 hari setelah perkara tersebut resmi diregistrasi. Namun demikian, meskipun sudah ada standar, pihak pengadilan tetap harus melakukan penyesuaian jadwal dengan agenda persidangan lain yang sudah terdaftar. Kolonel Fredy Ferdian Isnartanto merinci bahwa jika registrasi dilakukan pada tanggal 17 April, maka secara matematis 10 hari ke depan akan jatuh pada tanggal 27 April. Akan tetapi, mempertimbangkan kemungkinan adanya bentrokan jadwal, khususnya dengan agenda sidang perkara terkait cabang kejaksaan pada hari Senin, pihak pengadilan mungkin akan mempertimbangkan untuk menjadwalkan sidang perdana kasus ini pada hari Rabu. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan besar bahwa sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus akan dilaksanakan pada tanggal 29 April, dengan agenda utama adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Kolonel Fredy juga memberikan jaminan bahwa dalam sidang perdana tersebut, seluruh terdakwa akan dipastikan hadir di persidangan. Berdasarkan berkas perkara yang telah dilimpahkan, diketahui terdapat empat orang terdakwa yang berasal dari satuan Detasemen Markas (Denma) Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Rincian identitas para terdakwa tersebut adalah Serda (Mar) Edi Sudarko sebagai terdakwa pertama, Lettu (Mar) Budhi Hariyanto Widhi Cahyono sebagai terdakwa kedua, Kapten (Mar) Nandala Dwi Prasetya sebagai terdakwa ketiga, dan Lettu (Pas) Sami Lakka sebagai terdakwa keempat. Saat ini, keempat terdakwa tersebut masih berada dalam status penahanan. Oleh karena itu, pada saat pelimpahan berkas perkara pada hari ini, mereka tidak dihadirkan di hadapan awak media. Berkaitan dengan pasal-pasal hukum yang akan digunakan untuk mendakwa para terdakwa, dipastikan bahwa mereka akan dijerat dengan pasal berlapis. Rinciannya meliputi Pasal 469 ayat (1) KUHP yang digabungkan dengan Pasal 20 huruf c KUHP, Pasal 468 ayat (1) KUHP yang juga digabungkan dengan Pasal 20 huruf c KUHP, serta Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) KUHP yang digabungkan dengan Pasal 20 huruf c KUHP. Keseluruhan pasal yang disangkakan berkaitan erat dengan tindak pidana penganiayaan. Fredy menegaskan, kehadiran terdakwa dalam sidang pertama adalah sebuah kewajiban dan dipastikan akan dilaksanakan





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pengadilan Militer Kasus Air Keras Andrie Yunus Kontras BAIS TNI

United States Latest News, United States Headlines

