Sidang Nadiem Makarim Ditunda karena Sakit

Sidang kasus pengadaan Chromebook yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ditunda karena kondisi kesehatannya yang sedang dirawat di rumah sakit. Majelis hakim mempertimbangkan hak terdakwa untuk hadir dan memberikan tanggapan dalam persidangan.

Sidang perkara pengadaan Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim , mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kembali ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Penundaan ini dilakukan karena kondisi kesehatan Nadiem yang saat ini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah, menyampaikan bahwa keputusan penundaan diambil setelah mempertimbangkan permohonan dari tim kuasa hukum Nadiem dan tanggapan dari jaksa penuntut umum. Awalnya, tim kuasa hukum berupaya agar persidangan tetap berjalan dengan menghadirkan saksi ahli meringankan, meskipun Nadiem tidak dapat hadir secara fisik.

Namun, setelah melalui musyawarah, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesehatan terdakwa merupakan prioritas utama dan hak terdakwa untuk memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan kepada saksi dan ahli harus dilindungi. Surat keterangan dokter yang diajukan oleh jaksa penuntut umum menunjukkan bahwa Nadiem telah dirawat sejak Sabtu, 25 April 2026, dan memerlukan perawatan lanjutan hingga 3 Mei 2026. Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan hingga Senin, 4 Mei 2026.

Dalam persidangan lanjutan, tim advokat Nadiem telah mengajukan enam saksi ahli dan empat saksi fakta yang diharapkan dapat memberikan pembelaan yang kuat. Kasus ini berakar pada dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook yang dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,1 triliun.

Kerugian ini terdiri dari Rp 1,56 triliun yang berasal dari pengadaan laptop Chromebook berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta US$ 44.054.426 atau setara dengan Rp 621,38 miliar (berdasarkan kurs terendah pada periode Agustus 2020 hingga Desember 2022) yang disebabkan oleh pengadaan Chrome Device Management. Jaksa penuntut umum mendakwa Nadiem Makarim telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan tersebut menuding Nadiem Makarim telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 809,59 juta, serta memperkaya 12 perusahaan swasta yang menjadi vendor Chromebook dalam proyek pengadaan tersebut. Menurut jaksa, motif di balik pengadaan Chromebook ini adalah untuk kepentingan bisnis pribadi Nadiem Makarim, dengan tujuan agar Google meningkatkan investasi dan penyetoran dana ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB). Perusahaan ini merupakan perusahaan yang didirikan oleh Nadiem Makarim sendiri.

Setelah merger antara Gojek dan Tokopedia pada tahun 2021, PT AKAB kemudian dikenal sebagai PT GoTo Gojek Tokopedia. Google sendiri tercatat sebagai salah satu mitra bisnis lama Gojek sebelum merger dengan Tokopedia. Jaksa meyakini bahwa pemilihan Chromebook sebagai perangkat yang akan dibeli tidak didasarkan pada kebutuhan yang objektif, melainkan lebih kepada upaya untuk menguntungkan kepentingan bisnis Nadiem Makarim dan perusahaan yang ia dirikan.

Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan tokoh publik yang pernah menjabat sebagai menteri dan memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi di Indonesia. Penundaan sidang ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai perkembangan kasus ini. Pihak-pihak terkait diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Proses hukum ini akan terus berjalan hingga ke pengadilan dan diharapkan dapat mengungkap kebenaran serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat





