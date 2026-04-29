Sidang Militer: Empat Anggota BAIS TNI Didakwa Siram Air Keras ke Aktivis KontraS

Empat anggota BAIS TNI menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Mereka dituduh melakukan pelacakan dan penyerangan terhadap korban pada Maret 2026.

Empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, yaitu Lettu Sami Lakka, Kapten Nandala Dwi Prasetya, Lettu Budhi Hariyanto Cahyono, dan Serda Edi Sudarko, menghadapi persidangan terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus .

Sidang pembacaan dakwaan berlangsung di Pengadilan Militer II-08, Jakarta, pada Rabu, 29 April 2026. Berdasarkan dakwaan yang dibacakan, keempat terdakwa secara sistematis melacak keberadaan Andrie Yunus selama periode Maret 2026, dimulai dari area Monas hingga pusat kota Jakarta. Pelacakan ini didasari oleh instruksi Kapten Nandala Dwi Prasetya, yang memerintahkan anak buahnya untuk memberikan pelajaran kepada Andrie setelah memantau aktivitasnya melalui internet.

Para terdakwa berhasil membuntuti korban setelah ia meninggalkan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada pukul 23.00 WIB, sebelum kemudian melakukan aksi penyiraman air keras. Peristiwa ini terjadi setelah para terdakwa melakukan pengintaian terhadap Andrie, termasuk memantau kehadirannya dalam aksi rutin Kamisan. Proses pelacakan dimulai dengan Sersan Dua Edi Sudarko yang menggunakan mesin pencari Google untuk mengumpulkan informasi mengenai rutinitas Andrie sehari sebelum rencana eksekusi.

Hasil pencarian menunjukkan bahwa Andrie secara rutin menghadiri aksi Kamisan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Informasi ini segera disampaikan kepada Kapten Nandala Dwi Prasetya, yang kemudian memberikan perintah untuk segera bertindak. Dalam dakwaan yang dibacakan, terdengar pernyataan Kapten Nandala, 'Ya sudah, kalau begitu besok kita ke lokasi dan memberi pelajaran kepada Saudara Andrie Yunus.

' Untuk menyamarkan identitas, para terdakwa mendatangi lokasi aksi dengan berpakaian sipil. Namun, upaya pencarian di Monas tidak membuahkan hasil karena Andrie tidak ditemukan di tengah kerumunan massa aksi. Tim kemudian membagi diri menjadi dua kelompok. Sami Lakka ditugaskan untuk menyisir area kantor YLBHI, sementara Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dan Sersan Dua Edi Sudarko melakukan pencarian di kawasan Kwitang dan memantau situasi di sekitar kantor KontraS.

Sebelum melanjutkan pengintaian, Kapten Nandala dan Lettu Sami sempat beristirahat dan berbuka puasa di sebuah warung kopi di daerah Cikini sekitar pukul 18.30 WIB. Mereka kemudian kembali melakukan pengintaian di depan kantor YLBHI, menjaga jarak sekitar 50 hingga 100 meter untuk mengamati pergerakan target. Pencarian akhirnya berhasil ketika Andrie Yunus terlihat keluar dari kantor YLBHI pada pukul 23.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor berwarna kuning. Momen ini dimanfaatkan oleh para terdakwa untuk melakukan aksi penyiraman air keras.

Dakwaan yang dibacakan menggambarkan secara rinci bagaimana para terdakwa merencanakan dan melaksanakan aksi penguntitan serta penyiraman terhadap Andrie Yunus. Kasus ini menimbulkan sorotan publik dan memicu pertanyaan mengenai peran BAIS TNI dalam memantau dan menindak aktivis. Persidangan ini diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta sebenarnya di balik peristiwa penyiraman air keras tersebut dan memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

Pengadilan Militer II-08 akan terus melanjutkan persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya untuk memperkuat dakwaan terhadap keempat terdakwa. Masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia terus memantau perkembangan persidangan ini dengan harapan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap lembaga intelijen agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia





