Sidang Majelis Umum PBB ke-80: Indonesia Hadir dengan Presiden Prabowo, Bahas Palestina?

Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York menjadi sorotan dengan tema 'Better together'. Indonesia hadir dengan Presiden Prabowo. Pembahasan meliputi isu perdamaian, pembangunan, hak asasi manusia, dan pengakuan Palestina. Rangkaian acara mencakup peringatan 80 tahun PBB, SDG, dan konferensi Palestina.

Minggu, 21 September 2025 08.03 WIB. New York (ANTARA) - Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menjadi sorotan utama di New York, Amerika Serikat, pada bulan September ini. Mengusung tema 'Better together: 80 years and more for peace, development and human rights', pembukaan sesi ke-80 sidang telah dimulai sejak 9 September di Markas Besar PBB, tepatnya di United Nations Plaza, Manhattan.

Indonesia, sebagai salah satu anggota aktif PBB, kembali berpartisipasi dalam sidang tahunan ini. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala delegasi menjadi sorotan tersendiri, khususnya karena ini adalah kehadiran pertama seorang Kepala Negara Indonesia dalam forum tersebut selama satu dekade terakhir. Selain itu, isu krusial yang banyak diperbincangkan adalah potensi pembahasan mengenai pengakuan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat. Berikut ini, ANTARA menyajikan sejumlah fakta menarik seputar Sidang Majelis Umum ke-80 PBB yang patut untuk disimak. \Sesi ke-80 dari pertemuan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB akan berlangsung mulai tanggal 20 hingga 26 September. Tema yang diangkat tahun ini bertujuan untuk memperbarui komitmen global terhadap multilateralisme, solidaritas, dan aksi bersama dalam rangka menyejahterakan masyarakat dan juga menjaga kelestarian planet bumi. Kementerian Luar Negeri, berdasarkan data per 11 September, telah mencatat bahwa 145 dari total 193 negara anggota PBB telah mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Majelis Umum kali ini. Dari jumlah tersebut, 137 negara diwakili oleh kepala negara atau pemerintahan, 5 negara diwakili oleh wakil presiden, dan 3 negara diwakili oleh wakil perdana menteri. Jadwal penting lainnya adalah pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto pada sesi Debat Umum Tingkat Tinggi yang dijadwalkan pada tanggal 23 September. Beliau akan menyampaikan pidato dengan nomor urut ketiga, setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Perlu diingat bahwa Sidang Majelis Umum PBB umumnya menghasilkan resolusi yang bersifat tidak mengikat secara hukum, namun memiliki pengaruh moral yang signifikan. Namun demikian, resolusi dapat bersifat mengikat secara hukum jika berkaitan dengan isu-isu tertentu, seperti halnya pengakuan suatu negara.\Rangkaian pertemuan tingkat tinggi ini akan diawali pada tanggal 22 September pukul 09.00 pagi waktu setempat dengan agenda utama peringatan 80 tahun berdirinya PBB. Agenda berikutnya pada pukul 10.00 akan berfokus pada peringatan 30 tahun Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan. Pada rentang waktu pukul 14.00 hingga 16.00, para pemimpin negara anggota akan terlibat dalam pembahasan mendalam mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), sesuai dengan mandat dari KTT SDG 2019. Menariknya, pada pukul 15.00, akan digelar Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara. Konferensi ini akan dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi. PBB akan menggunakan forum ini untuk menegaskan kembali komitmen internasional terhadap solusi dua negara yang berkelanjutan dan bertujuan untuk menggalang dukungan yang kuat bagi pelaksanaannya. Melalui serangkaian acara dan pembahasan krusial, Sidang Majelis Umum ke-80 PBB diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan memberikan dampak positif bagi perdamaian dunia, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan hak asasi manusia





