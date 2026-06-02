Sidang Lanjutan Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS, Empat Anggota BAIS TNI Diperlihatkan CCTV

Empat terdakwa anggota BAIS TNI yang didakwa melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada 13 Mei 2026. Dalam sidang, mereka diperlihatkan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Sidang menghadirkan saksi ahli hukum pidana dari Universitas Tarumanegara.

Sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, kembali digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada 13 Mei 2026.

Empat terdakwa yang merupakan anggota aktif Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, yaitu Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan Satu Sami Lakka, menghadiri persidangan tersebut. Mereka telah didakwa melakukan penganiayaan berat berencana yang diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dalam agenda sidang kali ini, pengadilan menghadirkan saksi ahli hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Hery Firmansyah, untuk memberikan keterangan terkait aspek hukum dari kasus ini.

Pada persidangan, majelis hakim memperlihatkan rekaman CCTV kepada para terdakwa yang menunjukkan momen ketika mereka melakukan aksi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Rekaman tersebut menjadi barang bukti kunci dalam menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum. Seluruh terdakwa tampak menyaksikan tayangan dengan saksama, sementara keluarga korban dan aktivis hak asasi manusia yang hadir di ruang sidang mengamati proses dengan tegang.

Saksi ahli Hery Firmansyah kemudian menjelaskan elemen-elemen hukum yang harus dipenuhi dalam kasus penganiayaan berat berencana, termasuk niat, persiapan, dan pelaksanaan tindak pidana. Menurutnya, bukti rekaman CCTV memperkuat dugaan adanya perencanaan matang sebelum penyiraman air keras dilakukan. Kasus ini mendapat perhatian luas karena melibatkan personel aktif BAIS, badan intelijen strategis TNI, dalam aksi kekerasan terhadap seorang aktivis. Andrie Yunus sendiri merupakan pegiat KontraS yang kerap mengkritisi kebijakan militer dan keamanan.

Penyiraman air keras yang dialaminya pada awal tahun lalu menyebabkan luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Sidang berjalan dengan pengamanan ketat dan dihadiri oleh sejumlah pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Jaksa penuntut militer berharap agar majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal untuk memberikan efek jera. Sidang selanjutnya akan mendengarkan kesaksian dari ahli lainnya dan rencananya vonis akan dibacakan dalam beberapa minggu mendatang





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Penyerangan Militer Kontras Pengadilan Kejahatan Berat

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