Sidang Gugatan SK PPP DPW Jawa Barat 2026: SoalLegalitas Tim Penyelesaian Sengketa Internal

Sidang gugatan SK DPP PPPNomor 0022/2026 atas pengangkatan Plt Ketua DPW Jawa Barat membahas legalitas Tim Penyelesaian Sengketa Internal dan pelanggaran AD/ART dalam penandatanganan SK.

Sidang gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 0022 Tahun 2026 yang menunjuk Uu Ruzhanul Ulum sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Hari Rabu, 10 Juni 2026.

Dalam perkara Nomor 120/Pdt. Sus-Parpol/2026/PN Jakarta Pusat, DPP PPP sebagai tergugat menghadirkan dua saksi, yaitu Ahmad Kholisun yang berperan sebagai Kepala Sekretariat DPP PPP dan Ahmad Naromi sebagai Anggota Tim Penyelesaian Sengketa Internal partai. Saksi dari DPP PPP mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa internal partai politik harus melalui mekanisme internal partai itu sendiri. Menurut Ahmad Kholisun, segala sengketa di partai politik diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Sengketa Internal dengan merujuk pada Undang-Undang (UU) Partai Politik.

Namun, saksi-saksi yang dihadirkan tidak dapat menjelaskan secara rinci aturan hukum yang menjadi dasar dan kewenangan pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Internal tersebut. Kuasa hukum yang mewakili kader PPP, Pepep Saepul Hidayat dan Hardiansyah, menilai bahwa pernyataan saksi yang tidak bisa merujuk pada aturan hukum adalah wajar. Hardiansyah berargumen bahwa Tim Penyelesaian Sengketa Internal tidak diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, sehingga penyelesaian sengketa internal seharusnya diserahkan kepada Mahkamah Partai.

Menurutnya, tanpa basis di AD/ART, tim tersebut tidak memiliki legitimasi hukum. Lebih lanjut, diketahui bahwa SK Kepengurusan DPW PPP Jawa Barat 2026 ditandatangani oleh Mardiono sebagai Ketua Umum dan Jabbar Idris sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Padahal, berdasarkan AD/ART PPP, SK kepengurusan seharusnya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bukan Wakil Sekretaris Jenderal. Alhasil, SK tersebut dianggap telah melanggar AD/ART PPP.

Gugatan ini menguji keabsahan pengangkatan plt ketua DPW Jawa Barat yang dilakukan oleh DPP, dengan fokus pada kekuatan hukum SK dan mekanisme penyelesaian sengketa internal yang digunakan. Pokok sengketa melibatkan tata cara pengambilan keputusan di tingkat pimpinan partai yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan internal. Pelaksanaan sidang berlangsung dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi dari kedua belah pihak. Pengadilan akan mempertimbangkan semua aspek yuridis dan faktual sebelum memberikan putusan.

Perkara ini menjadi penting karena menyangkut tata kelola partai politik dan penegakan aturan internal sesuai UU Partai Politik. DPP PPPaitum mengatakan akan mematuhi putusan pengadilan tanpa memandang hasilnya. Namun, dari sisi hukum, pelanggaran prosedur dalam penandatanganan SK dapat mengakibatkan ketiadaan洗





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Gugatan PPP SK DPW Jawa Barat Tim Penyelesaian Sengketa Internal AD/ART PPP Pengadilan Jakarta Pusat

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