Sidang lanjutan kasus Roy Suryo menghadirkan tujuh saksi dari UGM yang mengonfirmasi proses wisuda dan nomor ijazah Jokowi. Saksi Saminudin menyebutkan nomor 1120.

Sejumlah saksi dari kalangan teman satu angkatan Presiden Joko Widodo memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah palsu. Terdakwa Roy Suryo dihadapkan pada tujuh saksi yang menyatakan diri sebagai rekan kuliah di Universitas Gadjah Mada untuk membantah tuduhan bahwa dokumen akademik sang presiden adalah palsu.

Konfirmasi Langsung Nomor Ijazah 1120

Saminudin, salah satu saksi yang didengar kesaksiannya, secara langsung mengakui bahwa ia pernah menyaksikan sendiri proses penerimaan ijazah oleh Joko Widodo pada saat acara wisuda yang berlangsung pada tanggal 19 November 1985. Ia menjelaskan bahwa setelah menerima dokumen kelulusannya, ia sempat saling bertukar atau memperlihatkan ijazah masing-masing dengan Jokowi di lokasi acara.

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Dalam kesaksiannya, Saminudin mengingat dengan jelas bahwa nomor ijazah milik dirinya adalah 1119. Sebaliknya, ia menyatakan dengan tegas bahwa nomor ijazah yang diterima oleh Jokowi pada kesempatan tersebut adalah 1120. Pernyataan ini menjadi bukti fisik langsung yang dihadirkan untuk menyanggah klaim terdakwa mengenai keaslian dokumen.

Proses Persidangan dan Klarifikasi Dokumen

Di persidangan yang terpisah dengan terdakwa dokter Tifa, jaksa penuntut umum juga menghadirkan saksi-saksi kuliah Jokowi sebagai bagian dari rangkaian pembuktian. Salah satu dari mereka adalah Murtiningsih, yang hadir dengan membawa foto-foto wisuda serta daftar nama rekan-rekan kuliahnya untuk memperkuat narasi bahwa seluruh proses akademik dilakukan dengan benar.

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Sementara itu, dokter Tifa setelah persidangan berlangsung justru mempertanyakan berbagai aspek administratif dalam transkrip nilai sarjana Jokowi. Ia menyoroti adanya perbedaan pada gaya tulisan, ketiadaan cap fakultas yang seharusnya ada, serta tanda tangan dekan yang dianggap mencurigakan. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi fokus perlawanan hukum dari pihak defenden terhadap keaslian arsip.

Daftar Saksi Berikutnya dan Aparat Tinggi UGM

Jadwal persidangan dilanjutkan pekan depan di mana jaksa penuntut umum dijadwalkan untuk menghadirkan sebanyak sembilan saksi baru dari Universitas Gadjah Mada. Langkah ini diambil untuk memperkuat dasar hukum perkara dengan mendatangkan pihak-pihak yang memiliki wewenang administratif tinggi terkait penerbitan dokumen akademik pada masa tersebut.

Di antara para saksi yang akan dipanggil tersebut terdapat nama-nama pejabat tinggi Universitas Gadjah Mada, yaitu Rektor UGM Ova Emilia, Profesor Wening Udasmoro, serta Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan konfirmasi otoritatif mengenai prosedur penerbitan ijazah dan validitas data akademik yang menjadi sengketa hukum saat ini.