Sidang Febrie Adriansyah: Barang Bukti Rp 55 Miliar dari Tan Kian Diperlihatkan

JPU perlihatkan uang 5 juta dolar Singapura senilai Rp 55 miliar sebagai barang bukti dalam sidang Febrie Adriansyah, disaksikan saksi Ferry Yanto Hongkiriwang di PN Jakpus.

Barang bukti uang bernilai lima juta dolar Singapura atau setara dengan lima puluh lima miliar rupiah, diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sidang ini berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin dua November dua ribu dua puluh enam, dengan agenda utama pemeriksaan saksi Ferry Yanto Hongkiriwang.

Saksi Konfirmasi Penerimaan Uang Besar

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengonfirmasi penerimaan uang sebesar lima juta dolar Singapura atau setara dengan lima puluh lima miliar rupiah oleh Ferry Yanto Hongkiriwang dari seorang pengusaha bernama Tan Kian. Ferry mengaku bahwa uang tersebut diterimanya melalui tiga kali penyerahan yang berbeda, sesuai dengan janjinya sebelumnya. Hal ini menjadi titik awal penting dalam mengungkap sirkuit aliran dana yang diduga kuat merupakan hasil dari perbuatan pidana.

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Sejak menerima uang tersebut, Ferry mengaku segera melaporkannya kepada Febrie Adriansyah, yang saat ini menjadi terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri. Terdakwa kemudian memberikan perintah kepada Ferry untuk menemui seorang pria berambut putih yang mengenakan jaket jeans di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, guna menyerahkan uang tersebut. Perintah ini menunjukkan adanya koordinasi antara para pihak terkait dalam pengelolaan dana hasil dugaan kejahatan.

Jaksa kemudian bertanya secara rinci mengenai mekanisme penyerahan uang yang diminta oleh terdakwa kepada saksi. Ferry menjawab bahwa setelah menerima uang lima puluh lima miliar rupiah, ia dipanggil oleh terdakwa dan diinstruksikan untuk bertemu dengan pria berambut putih tersebut sekitar pukul satu siang di kawasan A&W Cipete. Instruksi ini diberikan secara lisan dan dianggap sebagai perintah langsung dari atasan dalam struktur kasus ini.

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Alokasi Dana dan Identitas Penerima

Pria berambut putih yang dimaksud oleh Ferry dalam kesaksiannya diketahui bernama Nurman Herin, yang juga merupakan salah satu terdakwa dalam perkara yang sama. Namun, Ferry mengungkapkan fakta menarik bahwa ia tidak menyerahkan seluruh uang lima puluh lima miliar rupiah yang diterimanya dari Tan Kian kepada Nurman. Sebagai bagiannya, Ferry mengaku mengambil lima miliar rupiah dan hanya menyerahkan sejumlah lima puluh miliar rupiah kepada Nurman Herin.

Dalam rangka memperkuat bukti fisik, Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan jaket jeans yang pernah dikenakan oleh Nurman Herin saat menerima penyerahan uang tersebut untuk diperlihatkan kepada majelis hakim. Hal ini dilakukan untuk memastikan keaslian dan keterkaitan fisik barang bukti dengan pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pencucian uang. Jaksa juga bertanya mengenai bentuk fisik uang yang diserahkan, apakah masih dalam bentuk dolar Singapura atau sudah dikonversi.

Kenang-kenangan dan Perlindungan Saksi

Selain jaket jeans, jaksa turut memperlihatkan foto barang bukti uang lima puluh lima miliar rupiah yang diterima Ferry dari Tan Kian kepada majelis hakim. Dalam foto tersebut tampak sebuah jam tangan diletakkan di atas tumpukan uang yang sangat besar, mencerminkan besaran nominal yang terlibat dalam kasus ini. Ferry menjelaskan bahwa foto itu diambilnya sendiri untuk disimpan sebagai kenang-kenangan pribadi karena ia belum pernah melihat uang dalam jumlah sebesar itu sebelumnya.

Ferry Yanto Hongkiriwang hadir sebagai saksi pertama dalam persidangan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah. Kehadirannya di pengadilan negeri didampingi serta dilindungi secara ketat oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kesaksiannya menjadi kunci penting untuk mengungkap keterlibatan tiga terdakwa utama, termasuk Febrie, Don Ritto, dan Nurman Herin.

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Dalam pemeriksaan awal identitas saksi, jaksa Martha mengonfirmasi nama panggilan lain yang biasa digunakan Ferry dalam pergaulan sehari-hari, termasuk julukan 'Boboho'. Ferry menegaskan bahwa selama ini dirinya hanya menggunakan nama Ferry dan tidak mengetahui asal-usul julukan tersebut. Pernyataan ini memberikan kejelasan mengenai identitas saksi yang sebenarnya serta mencegah adanya kebingungan dalam proses persidangan selanjutnya.