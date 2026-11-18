Sidang etik KKEP untuk Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan pekan depan secara daring. Aturan ini tertuang dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang ditandatangani Jenderal Suyudi Ario Seto.

Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Majelis Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP) akan menggelar sidang etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan. Sidang tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan secara daring atau melalui media elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan kepolisian terbaru. Penegasan ini disampaikan untuk memberikan kepastian mengenai mekanisme proses hukum etik yang akan dijalani oleh mantan kepala polisi bintang empat tersebut.

Rincian Peraturan Perpol Nomor 4 Tahun 2026

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan sidang daring ini adalah Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan ini secara eksplisit mengizinkan dilakukannya proses persidangan secara virtual sebagai alternatif kehadiran fisik. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa terduga pelanggar wajib hadir secara langsung atau melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.

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Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Majelis untuk tetap melaksanakan sidang apabila terduga pelanggar tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali secara sah sesuai Pasal 59 ayat (3). Aturan ini ditandatangani oleh Jenderal Suyudi Ario Seto pada tanggal 16 November 2026, dan menjadi landasan utama bagi proses penegakan kode etik profesi kepolisian saat ini.

Ketentuan Majelis dan Pangkat Ketua Sidang

Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan publik adalah susunan majelis yang akan memimpin sidang etik Listyo Sigit Prabowo. Berdasarkan Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026, khususnya huruf c, Majelis sidang etik dapat dipimpin oleh perwira tinggi Polri dengan pangkat yang setara, setingkat lebih tinggi, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga.

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Sebagai mantan Kapolri dengan pangkat Jenderal Bintang Empat, Listyo Sigit Prabowo dapat diperiksa oleh majelis yang dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat Jenderal atau paling rendah Inspektur Jenderal. Ketentuan ini juga mengizinkan Ketua dan Wakil Ketua sidang untuk merangkap sebagai anggota Majelis, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penyusunan struktur pimpinan sidang kode etik.

Konfirmasi Jadwal dan Sikap Institusi Polri

Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko mengonfirmasi bahwa jadwal sidang sudah tersusun dengan jelas dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa informasi mengenai pelaksanaan sidang tersebut telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Humas Polri kepada Menko Polkam. Hal ini menunjukkan bahwa proses administratif dan persiapan sidang sudah mencapai tahap final dan siap dijalankan.

Jaminan Impartialitas dalam Proses Sidang

Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko juga menekankan bahwa tidak ada perlakuan khusus yang akan diberikan kepada Listyo Sigit Prabowo oleh institusi kepolisian. Seluruh proses penegakan kode etik akan dijalankan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kepolisian. Jaminan ini diberikan untuk memastikan bahwa proses hukum etik berjalan adil tanpa memandang pangkat atau jabatan terduga sebelumnya.

Dampak dan Langkah Selanjutnya bagi Terlibat

Bagi Listyo Sigit Prabowo, langkah selanjutnya adalah menghadiri sidang etik yang dijadwalkan pada pekan depan. Ia diminta untuk mempersiapkan diri dan memastikan koneksi media elektronik jika memilih untuk hadir secara daring. Ketidakhadiran tanpa alasan sah yang telah dipanggil dua kali dapat menyebabkan sidang tetap dilaksanakan, sehingga partisipasi aktif menjadi penting dalam proses ini.