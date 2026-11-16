Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Ditentukan 17 November 2026

Komisi Kode Etik Polri menetapkan sidang etik bagi Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026 terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Komisie Kode Etik Polri (KKEP) resmi menjadwalkan pelaksanaan sidang etik terhadap Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso pada hari Selasa tanggal 17 November 2026. Sidang penting ini diadakan sebagai respons atas dugaan pelanggaran kode etik berat yang dialami oleh perwira tinggi kepolisian tersebut.

Proses Sidang Etik dan Struktur Majelis

Sidang tersebut akan dipimpin langsung oleh Komisaris Jenderal Hendro Pandowo yang menjabat sebagai ketua komisi sekaligus anggota. Kedudukan beliau didukung oleh Irjen Agus Dwi Hermawan yang berperan sebagai wakil ketua komisi sekaligus anggota majelis. Struktur kepemimpinan sidang ini mencerminkan hierarkiinternal kepolisian karena Irjen Eko Hadi Santoso adalah perwira tinggi aktif yang berpangkat bintang dua.

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Untuk memastikan proses berjalan adil dan proporsional, komisi ini didukung oleh tiga anggota lain yang juga berpangkat Inspektur Jenderal. Tiga anggota tersebut adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi. Kepemimpinan oleh perwira bintang tiga oleh CJ Hendro Pandowo telah dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir.

Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Akses Ilegal

Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso diduga kuat melakukan pelanggaran serius berupa penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang tidak profesional. Dugaan pelanggaran ini mencakup ketidakpatuhan terhadap prosedur standar operasi dalam menjalankan tugas kepolisian yang seharusnya.

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Fokus utama dari pemeriksaan etika ini adalah dugaan bermufakat untuk melakukan akses ilegal terhadap sistem komunikasi. Akses ilegal tersebut diduga dilakukan melalui fasilitas yang berada di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional atau yang dikenal sebagai Bagmon Robinopsnal pada Badan Reserse Kriminal Polri.

Pelanggaran etika ini dikaitkan dengan dua periode masa jabatannya. Kasus ini mencakup periode ketika Eko Hadi Santoso menjabat secara resmi sebagai Kepala Bagian Monitoring Bagmon Robinopsnal hingga periode ketika beliau menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara Kepala Bagian tersebut.

Kronologi Perintah Penyadapan dan Target

Irjen Eko Hadi Santoso sebelumnya memegang jabatan strategis sebagai Kepala Bagian Monitoring dari tanggal 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Informasi ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam sebuah rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam rangkaian kasus ini, Irjen Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah langsung untuk melakukan penyadapan terhadap target tertentu. Perintah tersebut berasal dari Irjen Slamet Uliandi yang disebut-sebut menjalankan instruksi dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Ketiga tokoh tersebut telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka dalam perkara pidana dugaan penyadapan ilegal. Dugaan utama yang menimpa mereka adalah tindakan penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Prabowo Subianto tanpa izin hukum yang berlaku.

Dampak Hukum dan Tindakan disipliner Polri

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Irjen Eko Hadi Santoso dijerat dengan Pasal 13 Ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003. Peraturan ini mengatur mengenai pemberhentian anggota kepolisian dari dinas dengan atau tanpa hormat.

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Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah ini juga berkaitan erat dengan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Aturan ini menyatakan bahwa anggota kepolisian dapat dikenai sanksi pemberhentian tidak hormat jika terbukti melanggar sumpah jabatan.

Kesiapan Sanksi dan Sikap Resmi Kepolisian

Kasus ini memiliki preseden sebelumnya yang melibatkan mantan tersangka penyadapan ilegal lainnya, yaitu Irjen Ahrie Sonta Nasution. Pada tanggal 10 November 2026, sidang Komisi Kode Etik Polri telah memutus bahwa Irjen Ahrie Sonta Nasution terbukti melanggar etika dengan menyalahgunakan wewenang.

Putusan tersebut menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dari dinas tanpa hormat terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution. Meskipun telah menerima sanksi tersebut, bekas perwira tinggi ini telah menyatakan niatnya untuk mengajukan banding atas keputusan majelis.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa kepolisian tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Beliau memastikan bahwa seluruh tersangka dalam kasus ini, termasuk Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, akan menjalani proses sidang etik secara penuh.

Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme. Proses ini juga mengutamakan prosedur yang tepat dan proporsional serta menjunjung tinggi etika, obyektivitas, dan akuntabilitas tinggi dalam penegakan disiplin profesi.