Sidang Etik Irjen Ahrie Nasution, Tersangka Penyadapan Prabowo

Irjen Ahrie Nasution menjalani sidang kode etik terkait tuduhan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Proses ini menentukan status profesionalnya di internal Polri.

Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polri pada Selasa, 10 November 2026. Perwira tinggi ini merupakan orang pertama dari empat tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Proses Sidang Etik Perwira Tinggi

Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi bahwa sidang tersebut dilaksanakan sesuai rencana oleh Divisi Propam Polri. Sidang ini bertujuan untuk memeriksa keseriusan pelanggaran etika yang dilakukan oleh perwira tinggi yang kini berstatus tersangka.

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Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso pada 3 November 2026. Saat ini, ia sedang ditahan di Mako Brimob, Depok. Penetapan tersangka ini menandai langkah resmi kepolisian dalam menangani dugaan pelanggaran berat di tingkat kepemimpinan.

Riwayat Jabatan dan Posisi Strategis

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Ahrie Sonta menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri. Ia ditunjuk untuk menduduki jabatan strategis tersebut setelah terjadi pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Jenderal Suyudi Ario Seto.

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Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2002 ini memiliki rekam jejak yang panjang di lingkungan kepolisian. Pada tahun 2025, ia sempat menjabat sebagai Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tk II di Divpropam Polri. Pengalaman profesionalnya mencakup berbagai peran kunci dalam manajemen internal kepolisian selama bertahun-tahun.

Selain itu, perwira bintang tiga ini juga pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo pada tahun 2024 hingga 2025. Sebelumnya, dari tahun 2021 hingga 2024, ia bertugas sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri Listyo Sigit. Riwayat ini menunjukkan kedekatan profesionalnya dengan para pemimpin tinggi negara dan institusi kepolisian.

Dugaan Pelanggaran Prosedur Penyadapan

Mereka keempatnya diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur resmi pada tahun 2025 hingga 2026. Sasaran utama penyadapan adalah nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, dan pengusaha. Mereka memasukkan nomor-nomor tersebut ke server LIMS tanpa verifikasi yang memadai.

Tindakan ini dilakukan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum yang sah. Badan Reserse Kriminal Polri hingga kini masih melanjutkan penyidikan, namun belum terlihat perkembangan signifikan sejak penetapan tersangka keempat. Kendala budaya hierarki di kepolisian dinilai menghambat proses penyelidikan secara efektif.

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Analisis Dampak Terhadap Institusi Polri

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menyatakan bahwa pangkat tinggi para tersangka menjadi kendala. Kultur hierarki dan kedekatan personal antara penyidik dan tersangka berpotensi memengaruhi objektivitas penyelidikan. Sidang kode etik dinilai sebagai langkah tepat untuk mengatasi hambatan kultural tersebut.

Lewat sidang etik, para tersangka jenderal aktif bisa mendapatkan sanksi berupa perubahan status menjadi tidak aktif hingga pemberhentian. Selama status mereka masih sebagai polisi aktif dengan jabatan perwira tinggi, hambatan dalam penyidikan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Keputusan ini penting untuk menjaga marwah institusi kepolisian.

Bambang Rukminto juga menambahkan bahwa mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo kemungkinan tidak dapat dihukum melalui mekanisme Sidang Kode Etik Profesi biasa. Secara teknis, menyidangkan perwira bintang empat memerlukan tiga hakim dengan pangkat yang setara. Oleh karena itu, status polisi Listyo memerlukan langkah politik dari Presiden.

Presiden memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota Polri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003. Terobosan politik dari Presiden sangat diperlukan untuk menangani kasus yang menyangkut perwira tinggi bintang empat. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan keadilan dan integritas penegakan hukum di Indonesia.