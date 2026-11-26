Sidang etik Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan pada Kamis 26 November 2026 di Bareskrim terkait kasus penyadapan ilegal dan makar.

Divisi Propam Polri resmi menjadwalkan pelaksanaan sidang etik bagi mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, pada hari Kamis 26 November 2026. Proses hukum etik ini akan berlangsung di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim Polri sebagai pusat penanganan perkara yang melibatkan dugaan pelanggaran kode etik profesi bagi perwira tinggi tersebut.

Rincian Majelis Kode Etik Profesi dan Ketua Sidang

Sidang terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo tersebut secara resmi akan dipimpin oleh Komjen Polisi Hendro Pandowo yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri. Kehadiran pejabat berpangkat Jenderal Komisaris ini memastikan bahwa prosedur pemeriksaan etik dapat dijalankan dengan tertib sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam tubuh institusi kepolisian nasional.

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Posisi Wakil Ketua Majelis yang menjadi rekan kerja Ketua Hendro Pandowo dalam menjalankan tugas-tugas kepanitiaan ini dijabat oleh Komjen Polisi Rudi Darmoko. Kedudukan ganda antara Ketua dan Wakil Ketua ini menjadi struktur kepemimpinan inti dalam majelis yang akan memeriksa dugaan pelanggaran etik dalam kasus-kasus berat yang melibatkan mantan kepala kepolisian negara.

Komposisi Lengkap Anggota Majelis Pengevaluasi

Selain dua pimpinan utama, Komisi Kode Etik Profesi ini juga didukung oleh empat anggota majelis lainnya yang memiliki wewenang dalam memberikan penilaian. Keempat anggota tersebut terdiri dari Komjen Polisi Dadang Hartanto, Komjen Polisi Dedi Kusuma Bakti, dan Komjen Polisi Dwiyono yang siap meninjau bukti-bukti dalam persidangan.

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Informasi mengenai susunan pengurus dan anggota majelis ini diungkapkan secara resmi oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko. Penjelasan detail ini disampaikan langsung di lokasi Bareskrim Polri pada hari Kamis saat media dan masyarakat menunggu kabar terkini mengenai jalannya proses hukum etik tersebut.

Status Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal dan Makar

Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus pidana berat yaitu dugaan tindak pidana penyadapan ilegal dan makar. Penetapan status tersangka ini menandakan bahwa perwira tinggi tersebut telah memenuhi unsur-unsur hukum tertentu yang menjadi dasar dimulainya proses penyidikan lebih lanjut.

Dalam ranah kasus dugaan penyadapan ilegal, eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo tidak berjalan sendirian melainkan melibatkan beberapa perwira tinggi lainnya. Tersangka lain dalam perkara penyadapan ini meliputi Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution, Irjen Polisi Eko Hadi Santoso, serta Slamet Uliandi yang juga ditetapkan sebagai tersangka bersama.

Sedangkan untuk kasus dugaan makar, proses hukum melibatkan dua tersangka tambahan yang berasal dari tingkat perwira menengah. Kedua tersangka tambahan dalam perkara makar ini yaitu Brigjen Polisi Tedjo Kusumo dan Kombes Polisi Iman Imanuddin yang ditunjuk berdasarkan hasil penyelidikan mendalam.

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Jadwal Sidang Etik Anggota Tersangka Lain

Selain mantan Kapolri, proses sidang etik juga melibatkan tersangka lainnya dengan jadwal yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan administratif. Slamet Uliandi, salah satu tersangka dalam kasus penyadapan, sebelumnya dijadwalkan untuk menjalani sidang etik pada hari Rabu 25 November 2026.

Namun pelaksanaan sidang etik untuk Slamet Uliandi pada tanggal tersebut akhirnya ditunda oleh pihak berwenang. Alasan penundaan ini berkaitan dengan kondisi kesehatan yang sedang dijalaninya, di mana tersangka tersebut masih memerlukan perawatan medis intensif di fasilitas kesehatan yang ditunjuk.