Kapolri menjadwalkan sidang etik untuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 26 November 2026 terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto resmi mengumumkan penjadwalan sidang etik bagi mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang etik ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis (26/11/2026), menandai kelanjutan dari proses hukum internal yang sedang dijalankan oleh institusi kepolisian untuk menegakkan kode etik.

Jadwal Sidang Etik dan Status Tersangka

Departemen Hubungan Masyarakat Polri mengonfirmasi bahwa proses persidangan etik telah memasuki tahap akhir bagi para tersangka utama. Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso telah menyelesaikan proses persidangan etik mereka dan menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari institusi kepolisian. Kedua perwira tinggi tersebut dinyatakan bersalah atas pelanggaran aturan internal yang mereka lakukan terkait kasus tersebut.

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Setelah dua tersangka pertama mendapatkan vonis etik, perhatian beralih kepada dua tersangka restantes yang masih menunggu giliran. Tersangka dengan inisial SU atau Slamet Uliandi dijadwalkan menjalani sidang etik pada hari Rabu (25/11/2026) sebagai langkah persiapan sebelum sidang eks Kapolri. Sementara itu, sidang etik untuk mantan pejabat tertinggi di kepolisian ini, Listyo Sigit Prabowo, telah ditetapkan secara resmi untuk dilaksanakan pada Kamis (26/11/2026).

Komitmen Penegakan Tanpa Pandang Bulu

Kadiv Propam Irjen Pol Nazly Harahap menegaskan dalam konferensi pers pada Kamis (23/11/2026) bahwa kepolisian tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapapun yang terlibat dalam pelanggaran. Ia memastikan bahwa setiap anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan internal akan menghadapi tindakan tegas tanpa pandang bulu. Komitmen ini menunjukkan keseriusan institusi dalam membersihkan gambarannya dari anggota yang berbuat curang.

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Nazly Harahap juga menyampaikan arahan tegas dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengenai pentingnya menjaga marwah dan martabat institusi kepolisian. Dalam pernyataannya, Kadiv Propam mengutip kalimat bahwa kepolisian tidak akan segan-segan memberhentikan dengan tidak hormat bahkan jika pelanggarannya melibatkan seribu polisi demi menjaga integritas organisasi. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa perlindungan institusi menjadi prioritas utama di atas kepentingan individu.

Profil Lengkap Tersangka Penyadapan Ilegal

Penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mencakup rangkaian lengkap perwira tinggi yang memiliki akses atau keterlibatan dalam operasi tersebut. Bareskrim Polri awalnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka utama. Keempat tokoh ini merupakan elemen kunci dalam struktur komando yang diduga terlibat dalam pelanggaran privasi kepala negara.

Selain keempat tersangka utama yang telah menjalani atau akan menjalani sidang etik, penyelidikan juga mengungkap keterlibatan anggota polisi lainnya yang bertindak sebagai pelaksana atau pendukung. Bareskrim turut menetapkan Brigjen Tedjo Kusumo (TK) dan Kombes Iman Imanuddin (II) sebagai tersangka tambahan. Keterlibatan mereka menunjukkan skala jaringan yang lebih luas dibandingkan dugaan awal yang hanya menitikberatkan pada para perwira tinggi.

Dampak Hukum dan Masa Depan Institusi

Kasus ini memiliki implikasi serius terhadap reputasi dan struktur kepemimpinan di Kepolisian Republik Indonesia. Dengan dihukumnya dua perwira tinggi terlebih dahulu, institusi mencoba mengembalikan kepercayaan publik melalui transparansi penegakan hukum internal. Langkah ini juga menjadi preseden bahwa tidak ada jabatan setinggi apa pun yang kebal terhadap sanksi etik dan pidana.

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Proses hukum ini akan berlanjut setelah sidang etik bagi Slamet Uliandi dan Listyo Sigit Prabowo selesai. Hasil dari sidang-sidang tersebut akan menentukan masa depan karir dari para perwira tinggi tersebut dalam dinas kepolisian. Masyarakat menantikan bagaimana kepolisian akan menyikapi temuan fakta tambahan yang mungkin muncul selama proses penyelidikan Bareskrim berlangsung untuk memastikan keadilan bagi korban pelanggaran privasi.