Sidang DKPP di Jakarta membahas dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu terkait penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dan isu pencalonan Gibran pada 23 November 2026.

Sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta Pusat pada Senin 23 November 2026 menyoroti praktik penyusunan peraturan penyelenggara pemilu yang kontroversial. Fokus utama pemeriksaan ini adalah tuduhan penyelundupan pasal krusial ke dalam draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang memungkinkan pencalonan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kronologi Kontroversi Pasal 18 Ayat 3 PKPU

Inti masalah teknis terletak pada Pasal 18 ayat (3) yang diduga diselundupkan ke dalam draf PKPU oleh Komisi Pemilihan Umum agar lolosnya pencalonan Gibran. Bagja Rahmat selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu menyatakan bahwa draf rancangan yang diterima oleh lembaga pengawas tersebut pada awalnya tidak memuat norma sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

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Lebih jauh, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja menjelaskan bahwa Pasal 18 ayat (3) belum tercantum dalam draf rancangan yang diserahkan Komisi Pemilihan Umum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 15 September 2023. Hal ini menunjukkan adanya perubahan substansi yang terjadi di antara periode penyusunan dan penyerahan naskah akademik ke legislatif.

Mengenai proses penyusunan peraturan, Rahmat Bagja mencatat bahwa pasal tersebut tidak pernah dibahas dalam uji publik yang seharusnya menjadi tahapan transparan. Meskipun ada dalam draf final, substansi pasal ini tidak pernah dijelaskan secara mendalam oleh Komisi Pemilihan Umum dalam forum konsinyering maupun rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

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Tuduhan Pelanggaran Prosedur Seleksi Calon

Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja memberikan keterangannya dalam pemeriksaan empat perkara dugaan pelanggaran kode etik yang terdaftar dengan nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026, 27-PKE-DKPP/XI/2026, 29-PKE-DKPP/XI/2026, dan 31-PKE-DKPP/XI/2026. Kasus ini melibatkan pemeriksaan terhadap sikap dan tindakan para anggota komisi dan badan pengawas tertinggi dalam pemilu Indonesia.

Sebanyak 12 orang diadukan dalam perkara tersebut, yang terdiri dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Mochammad Afifuddin, enam anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia lainnya, serta Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Rahmat Bagja dan empat anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Mereka menghadapi tuduhan lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyusunan peraturan.

Para pengadu menuding Komisi Pemilihan Umum tidak membahas substansi Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 selama tahapan penyusunan. Tuduhan lain menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Badan Pengawas Pemilu sehingga lembaga pengawas tidak dapat memverifikasi dokumen persyaratan calon secara faktual.

Konsekuensi Hukum dan Langkah Selanjutnya

Salah satu dugaan pelanggaran serius lainnya adalah ketidakadaan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tindakan ini terkait dengan keterangan penyetaraan ijazah yang menjadi syarat bagi Gibran untuk menjadi calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum Presiden 2024. Ketidakakuratan data pendidikan dapat mempengaruhi validitas keikutsertaan seorang kandidat.

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Sementara itu, Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia turut diadukan karena diduga lalai mengawasi proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dapat berujung pada sanksi administratif maupun pencabutan hak keanggotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan forum penyelesaian pelanggaran kode etik yang bersifat final dan mengikat bagi para penyelenggara pemilu. Putusan yang akan diambil oleh dewan kehormatan diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum mengenai prosedur pemilihan dan penyusunan peraturan di masa mendatang.

Keputusan akhir dari sidang ini akan menentukan apakah ada sanksi tegas yang harus diterima oleh Mochammad Afifuddin, Rahmat Bagja, dan para anggota komisi lainnya. Proses ini menunjukkan pentingnya pengawasan internal di lembaga penyelenggara negara untuk menjaga integritas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan umum.