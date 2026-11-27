Pengadilan Tipikor Jakarta membacakan dakwaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang merugikan negara Rp6,12 triliun di hadapan enam terdakwa.

Enam terdakwa yang dituduh melibatkan diri dalam skema korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina bersiap menghadapi pembacaan surat dakwaan resmi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Jumat, 27 November 2026.

Dakwaan Rugikan Negara Rp6,12 Triliun

Kazim Ilhamdi Arfan dari Kejaksaan Agung sebagai Jaksa Penuntut Umum secara resmi membacakan dakwaan terhadap enam terdakwa yang diduga bersama-sama Muhammad Riza Chalid yang saat ini masih dalam status buronan.

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Para terdakwa tersebut adalah mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd periode 2014 hingga 2015, Bambang Irianto, serta pejabat tinggi lain seperti Head of Trading Pertamina Energy Service periode 2012 hingga 2014, Agus Bactiar.

Selisuruhnya, Mulyono, Nurdin Prayitno, Tafkir Husni, dan Irawan Prakoso, didakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang secara bersama-sama memperkaya diri sendiri dan korporasi tertentu.

Tindakan melawan hukum ini dinilai telah menyebabkan kerugian keuangan negara yang mencapai 544,89 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp6,12 triliun.

Skema Manipulasi Tender dan Perusahaan Afiliasi

Jaksa Penuntut Umum Ilhamdi Arfan menguraikan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut mencakup periode yang sangat panjang, yaitu dari tahun 2008 hingga 2015.

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Komponen pertama dari skema korupsi ini terjadi pada pembelian minyak mentah gasolin motor dengan oktan 88 atau mogas 88 dan gasolin dengan Angka Oktan Riset 92 atau gasolin RON 92 antara tahun 2009 hingga 2015.

Dalam transaksi pembelian ini, Bambang, Mulyono, Agus, Nurdin, dan Tafkir diduga secara sengaja mengondisikan hasil tender minyak mentah dan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Energy Service.

Pihak-pihak tersebut diyakini telah mengundang dan memenangkan Veritail Oil Ltd sebagai perusahaan yang memenangkan tender tersebut, padahal perusahaan tersebut merupakan afiliasi langsung dari Muhammad Riza Chalid dan Irawan Prakoso.

Veritail Oil Ltd tidak terdaftar dalam daftar mitra usaha terseleksi fungsi Integrated Supply Chain milik PT Pertamina yang diserahkan kepada PT Pertamina Energy Service dan tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra yang sah.

Manipulasi Pengolahan Minyak Basrah dan Kilang

Selain memanipulasi tender, para terdakwa juga terbukti melakukan manipulasi teknis dalam proses pengolahan minyak mentah yang merugikan kepentingan negara.

Bambang, Mulyono, Agus, Nurdin, dan Tafkir di antaranya telah mengondisikan agar minyak mentah Basrah dapat diolah di kilang milik PT Pertamina.

Pada kenyataannya, minyak mentah Basrah tersebut secara faktual bisa diolah di Kilang Refinasi IV Cilacap untuk memenuhi kebutuhan produksi bahan bakar minyak nasional secara lebih efisien.

Penyimpangan prosedur ini memungkinkan pihak tertentu untuk mengambil keuntungan besar melalui jalur yang tidak seharusnya diakses secara legal dan transparan.

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Mekanisme Perayaan Melalui Rantai Perusahaan Internasional

Jaksa Penuntut Umum Ilhamdi Arfan mengungkapkan bahwa terdapat beberapa pihak yang diperkaya dalam kasus yang terjadi pada Petral, PT Pertamina Energy Service, dan fungsi Integrated Supply Chain PT Pertamina selama periode 2008 hingga 2015.

Pihak yang diperkaya secara utama adalah Muhammad Riza Chalid dan Irawan Prakoso melalui serangkaian perusahaan multinasional yang terlibat dalam transaksi.

Keduanya mendapatkan keuntungan melalui perusahaan Global Energy Resource Ltd., Gold Manor International Ltd., dan Veritail Oil Ltd., serta melibatkan Ente Nazionale Idrocarburi, China Petroleum and Chemical Corporation, PTT Public Company Ltd., China National Oil Corporation, dan Hyundai Oil Singapore.

Total nilai kekayaan yang diperoleh kedua orang tersebut melalui transaksi pembelian minyak mentah dan produk kilang oleh PT Pertamina mencapai 543,21 juta dolar AS.

Nilai ini terdiri dari pembelian minyak mentah sebesar 216,81 juta dolar AS, pembelian mogas 88 sebanyak 308,27 juta dolar AS, serta pembelian gasolin RON 92 sejumlah 18,12 juta dolar AS.

Sebagai catatan tambahan, kedua terdakwa ini juga mendapatkan keuntungan melalui Hyundai Oil Singapore dalam penjualan minyak mentah Basrah oleh PT Pertamina sebesar 1,69 juta dolar AS.

Ancaman Pidana dan Prosedur Hukum Selanjutnya

Atas semua perbuatan melawan hukum yang sudah diuraikan secara rinci oleh jaksa penuntut umum, para terdakwa menghadapi ancaman hukuman pidana yang sangat berat.

Kasus ini diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Para terdakwa kini menunggu penetapan jadwal sidang lanjutan untuk membahas pembuktian atas setiap poin dakwaan yang telah dibacakan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.