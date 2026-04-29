Sidang Dakwaan Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis KontraS Dimulai

Empat personel TNI menjadi terdakwa dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS. Motifnya adalah upaya memberikan pelajaran dan efek jera karena dianggap telah melecehkan institusi TNI. Sidang pembacaan dakwaan telah dilaksanakan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Sidang pembacaan dakwaan terhadap keempat terdakwa kasus dugaan penyiraman air keras kepada Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus , telah dilaksanakan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Rabu, 29 April 2026.

Keempat terdakwa tersebut adalah Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Letnan Satu Sami Lakka. Kecurigaan terhadap mereka muncul setelah tidak mengikuti apel pagi pada 13 Maret 2026. Terdakwa I dan II beralasan sakit, namun pengecekan yang dilakukan oleh Provost Denma BAIS TNI, Sersan Satu Arif, menemukan luka bakar pada keduanya.

Budhi mengalami luka bakar di lengan kanan, sementara Edi mengalami luka bakar di seluruh wajah, mata kanan sedikit bengkak, pangkal leher kanan, dada kanan, dan lengan kiri. Berdasarkan pengakuan, luka tersebut telah berlangsung selama tiga hari. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan keterlibatan Nandala dan Sami dalam aksi kekerasan terhadap Andrie Yunus.

Motif penyiraman air keras ini didasarkan pada anggapan bahwa Andrie telah melecehkan institusi TNI melalui berbagai tindakan, termasuk memaksa masuk dan melakukan interupsi dalam rapat revisi Undang-Undang TNI, menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi, menuduh TNI melakukan intimidasi terhadap KontraS, serta menyebarkan narasi antimiliterisme. Para terdakwa berupaya memberikan pelajaran dan efek jera kepada Andrie agar tidak lagi menjelek-jelekan TNI. Perbuatan mereka dinilai tidak pantas dilakukan oleh anggota TNI karena menggunakan air keras yang dapat menyebabkan luka bakar berat.

Perkara ini kemudian dilimpahkan ke Puspom TNI untuk diproses secara hukum. Keempat terdakwa terancam pidana sesuai dengan Pasal 469 ayat (1), Pasal 468 ayat (1), atau Pasal 467 ayat (1)





