Sidak Mendadak ke Pool Taksi Green SM Bekasi Setelah Kecelakaan Maut

Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi mendadak ke pool taksi Green SM di Bekasi menyusul dugaan keterlibatan armadanya dalam kecelakaan tragis di Stasiun Bekasi Timur. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) yang efektif.

Inspeksi Mendadak ke Pool Taksi Green SM Bekasi Pasca Kecelakaan Maut di Stasiun Bekasi Timur Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Green SM (Xanh SM) di Bekasi pada Selasa malam, 28 April.

Sidak ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, sebagai tindak lanjut atas dugaan keterlibatan salah satu armada perusahaan tersebut dalam insiden kecelakaan tragis di Stasiun Bekasi Timur yang menelan korban jiwa dan luka-luka. Inspeksi ini bukan sekadar reaksi atas kejadian, melainkan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan keselamatan angkutan umum di Indonesia. Aan Suhanan menegaskan bahwa penyelenggaraan angkutan umum memiliki sejumlah elemen keselamatan yang wajib dipenuhi sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU).

Sidak ini bertujuan untuk memverifikasi apakah seluruh aspek keselamatan tersebut telah dijalankan dengan benar oleh pihak manajemen Green SM, mulai dari pemeriksaan kendaraan sebelum beroperasi hingga memastikan kompetensi dan kesehatan para pengemudi. Pemilihan pool Bekasi sebagai lokasi sidak didasarkan pada fakta bahwa lokasi tersebut merupakan basis operasional unit kendaraan yang diduga terlibat dalam kecelakaan. Pemerintah ingin memastikan bahwa sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya beberapa temuan yang akan ditindaklanjuti dengan pendalaman lebih lanjut. Proses evaluasi akan dilanjutkan ke kantor pusat Green SM yang berlokasi di Kemayoran, Jakarta, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan SMK PAU di seluruh jajaran perusahaan. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan pihak kepolisian dalam mengusut tuntas penyebab kecelakaan dan memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan yang efektif dapat diambil untuk menghindari kejadian serupa di masa depan.

Langkah ini merupakan bentuk pengawasan ketat pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018. Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, menjelaskan bahwa Ditjen Perhubungan Darat memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan inspeksi melalui pengamatan dan pemantauan, terutama dalam hal terjadi insiden. Sanksi yang menanti perusahaan angkutan umum yang terbukti melanggar ketentuan keselamatan tidaklah ringan, mulai dari surat peringatan, pembekuan izin operasional sementara, hingga pencabutan izin secara permanen.

Pemerintah sangat serius dalam menegakkan aturan keselamatan transportasi demi melindungi masyarakat. Kecelakaan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo di Bekasi Timur telah menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat Indonesia.

Belasan orang kehilangan nyawa dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian tersebut dan berjanji untuk memberikan dukungan kepada para korban dan keluarga mereka. Dedi Mulyadi juga menyoroti masalah tunggakan gaji 3.823 tenaga honorer di Jawa Barat yang belum terselesaikan sejak Maret 2026 dan berharap MenPAN-RB dapat segera memberikan respons. Selain itu, Dedi Mulyadi juga menemui putra korban kecelakaan KRL dan menawarkan untuk menjadi anak asuhnya serta menjanjikan pendidikan hingga dewasa.

Tindakan ini menuai simpati publik yang luas.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, juga meminta percepatan pembangunan flyover sebagai respons terhadap tragedi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur. Kisah pilu juga terungkap melalui chat terakhir anak korban kecelakaan KRL dengan ibunya sebelum tragedi terjadi. Masinis KA Argo Bromo Anggrek Nofiandri juga sempat memberikan keterangannya sesaat setelah insiden kecelakaan maut tersebut





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Green SM Kementerian Perhubungan Inspeksi Mendadak Kecelakaan Bekasi Timur Keselamatan Transportasi

United States Latest News, United States Headlines

