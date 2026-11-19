Kepala BGN Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke SPPG Telanai Jambi. Pengawasan ketat diterapkan untuk memastikan keamanan pangan dan transparansi penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis.

Kota Jambi - Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Telanai Pura Pematang Sulur 1, Kota Jambi, pada Jumat dini hari tanggal 20 November 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan standar keamanan pangan dan akuntabilitas penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis.

Kewajiban Keamanan Pangan dan Pengawasan Dapur

Sudaryono menegaskan bahwa prioritas utama sebelum membahas gizi adalah menjamin keamanan pangan agar tidak ada lagi masyarakat yang mengalami sakit perut akibat makanan yang dikonsumsi. Ia menyampaikan bahwa tugas pengawasan adalah memberikan peringatan dan pengingat kepada mitra maupun pekerja di dapur umum mengenai standar operasional yang harus dipatuhi.

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Sidak fisik tidak mungkin dilakukan ke seluruh dapur di Indonesia, sehingga BGN membangun mekanisme pengawasan yang terstruktur. Mekanisme ini diperkuat dengan penambahan tim pengawas, kehadiran koki berpengalaman sebagai koordinator di setiap SPPG, serta adanya tim asistensi yang mendatangi dapur-dapur secara berkala.

Fokus utama pengawasan adalah keamanan pangan dan pencegahan penyakit akibat makanan. Berdasarkan evaluasi kasus yang ada, sejumlah kendala dipicu oleh prosedur operasional standar yang belum dijalankan dengan benar, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyimpanan. Sudaryono menyebut terdapat praktik pemilihan bahan baku murah namun berkualitas rendah, serta penyimpanan makanan yang tidak sesuai ketentuan seperti daging ayam yang seharusnya didinginkan namun dibiarkan di ruang terbuka.

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Perbaikan Tiga Pilar Pengawasan dan Akuntabilitas Dana

Saat ini, Badan Gizi Nasional memfokuskan pembenahan pada tiga hal utama. Pertama, penguatan fungsi pengawasan dengan memperketat sertifikasi higiene dan sanitasi sehingga dapur yang belum memenuhi syarat tidak boleh beroperasi. Kedua, peningkatan fungsi sistem aduan yang mencakup relasi antara mitra dan yayasan pengelola dapur. Ketiga, penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran program.

Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung program Makan Bergizi Gratis, namun masih ada kelompok yang kurang setuju. Hal tersebut sebagian dipicu oleh isu akuntabilitas, rekam jejak korupsi, pengadaan yang kurang jelas, serta transparansi pelaporan anggaran negara. Untuk mengatasi hal ini, setiap dapur diwajibkan menyusun laporan penggunaan dana harian atau LPDH agar penggunaan dana terpantau secara rinci.

Tuntutan Transparansi Dana dan Kepatuhan Mitra SPPG

Anomali dalam pengisian dana di sejumlah dapur terjadi ketika LPDH belum dikirimkan atau ditemukan kondisi anggaran yang seharusnya cukup untuk sepuluh hari namun habis dalam tujuh hari. Hal tersebut menjadi tuntutan masyarakat sekaligus kewajiban yang sejalan dengan masukan dari lembaga auditor seperti BPKP dan BPK, serta aparat penegak hukum.

Sudaryono menjelaskan bahwa keputusan yang diambil merupakan bagian dari masukan KPK, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga-lembaga auditor negara. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan keputusan sepihak, melainkan hasil koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk menjaga integritas program.

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Mitra SPPG Telanai Pura Pematang Sulur 1, Novellia Dewi, menegaskan bahwa pihaknya tidak kaget dengan aturan yang berlaku dalam uji nasional. Terkait penyesuaian operasional yang kembali ke angka Rp3 ribu, ia mengaku telah menghadapinya sejak awal. Sebagai yayasan yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional, Novellia Dewi menyatakan bahwa kepatuhan pada aturan dan petunjuk teknis merupakan hal yang wajib dijalankan oleh seluruh mitra.