Siaran Real Madrid di Tiongkok Dihentikan Usai Kontroversi Kylian Mbappe

Siaran Real Madrid di Tiongkok masih terhenti akibat meme Kylian Mbappe, dan Dongpeng serta Mengniu mengakhiri kerja samanya dengan sang pemain.

Posisi komersial Real Madrid di Tiongkok masih lumpuh setelah lembaga penyiaran China menolak kembali menayangkan liputan tentang klub raksasa Spanyol tersebut. Penghentian ini muncul setelah Kylian Mbappe terlihat tertawa saat melihat meme yang menempatkan wajahnya pada sosok mantan pemimpin Tiongkok Mao Zedong dalam acara daring 'The Bridge'. Meski pihak klub dan Kylian Mbappe sendiri telah menyampaikan permintaan maaf, dampak kontroversi itu belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Pejabat pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup untuk mengatasi kebuntuan yang terjadi saat ini. Penghentian siaran pertandingan Real Madrid kini memasuki fase yang dinilai krusial bagi kerja sama komersial klub di kawasan Timur Jauh.

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Mekanisme Penghentian Siaran Real Madrid di Tiongkok

Stasiun televisi pemerintah CCTV menangguhkan tayangan La Liga setelah insiden tersebut mencuat. Di saat yang sama, platform digital Migu menghapus gol-gol Kylian Mbappe dari arsip mereka. Langkah dua platform besar ini membuat penggemar di Tiongkok kehilangan akses legal terhadap konten klub.

Akibat keputusan itu, kemenangan 1-0 Real Madrid atas Racing Santander tidak ditayangkan di layanan streaming utama negara tersebut. Kondisi ini membuat jutaan penggemar tidak dapat menyaksikan pertandingan itu secara legal.

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Posisi Pemerintah Tiongkok dan Pernyataan Yao Jing

Duta Besar Tiongkok untuk Spanyol, Yao Jing, menjelaskan situasi tersebut dan menekankan betapa mendalamnya ketersinggungan akibat insiden itu. Ia menyebut sentimen masyarakat Tiongkok telah sangat terpengaruh dan membutuhkan waktu untuk mencerna peristiwa tersebut.

Yao Jing juga menyampaikan bahwa Real Madrid selama ini telah menerima banyak cinta dan dukungan di Tiongkok, sehingga persoalan ini tidak mudah bagi masyarakat setempat. Pernyataan itu menunjukkan bahwa reputasi Real Madrid di kawasan tersebut mendapat ujian berat akibat tindakan bintang terbaru klub.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, menanggapi situasi itu dalam konferensi pers. Ia menyatakan bahwa setiap tindakan yang melukai perasaan masyarakat secara alami akan mendapat penolakan bersama dari publik. Pejabat kedutaan Xie Tianyu menambahkan bahwa para pendukung membutuhkan waktu untuk merenung sebelum hubungan itu dapat diperbaiki.

Meski jalur komunikasi antara pemerintah, La Liga, dan Real Madrid tetap terbuka, saat ini tidak ada perundingan resmi untuk melanjutkan siaran. China Media Group juga belum bersedia memastikan kapan siaran langsung pertandingan Real Madrid akan kembali tayang.

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Dampak Komersial bagi Mbappe dan La Liga

Citra pribadi Kylian Mbappe di Asia mengalami kerusakan besar dan kehilangan dukungan finansial yang signifikan hampir dalam semalam. Perusahaan-perusahaan besar Tiongkok segera menjaga jarak dari mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut untuk menghindari reaksi negatif publik. Dongpeng dan Mengniu secara resmi mengakhiri kerja sama komersial mereka yang bernilai besar dengan pemain timnas Prancis itu.

Bagi Kylian Mbappe, yang baru-baru ini menempati posisi kedua dalam peringkat Ballon d'Or, situasi ini menjadi pukulan besar bagi pendapatan di luar lapangan. Departemen pemasaran Real Madrid juga menghadapi masalah serius, karena klub selama ini mengandalkan pasar Tiongkok untuk porsi besar pendapatan komersial globalnya.

Dampak penghentian siaran ini turut membayangi strategi komersial La Liga yang lebih luas di Asia. La Liga memiliki perjanjian hak siar dengan CCTV dan Migu yang berlaku hingga musim 2029/30, dengan nilai yang dilaporkan sekitar €10 juta per tahun. Meski pertandingan lain sesekali kembali tayang di sejumlah platform, laga Real Madrid secara konsisten tidak disertakan.

Analisis terhadap pertandingan Racing Santander melawan Real Madrid menunjukkan laga itu sebagai satu-satunya pertandingan yang dihapus dari jadwal akhir pekan Migu. Kondisi ini mengindikasikan langkah yang secara khusus menyasar klub tersebut, dan pihak berwenang tampaknya berniat mempertahankan tekanan hingga persoalan perasaan masyarakat dinilai telah ditangani secara memadai.