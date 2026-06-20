Siapa yang Lebih Hebat, Messi atau Ronaldo? Jawaban Terjawab dari Penelitian Internasional

Penelitian internasional yang melibatkan lebih dari 10.000 responden di 26 negara menemukan bahwa preferensi terhadap Messi atau Ronaldo berkaitan dengan orientasi politik seseorang.

Di warung kopi, ruang kelas, kantor, hingga media sosial, perdebatan tentang siapa yang lebih hebat antara pesepak bola Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo seolah tidak pernah berakhir.

Perdebatan itu kembali memanas saat berlangsungnya Piala Dunia 2026 kali ini. Sebagian orang memuja Messi sebagai seniman lapangan hijau yang pendiam, sederhana, dan mengutamakan permainan kolektif. Sebagian lain mengagumi Ronaldo sebagai simbol kerja keras, disiplin, ambisi, dan kemenangan individu. Sebuah penelitian internasional yang melibatkan lebih dari 10.000 responden di 26 negara menemukan bahwa preferensi terhadap Messi atau Ronaldo ternyata berkaitan dengan orientasi politik seseorang.

Orang yang mengidentifikasi diri sebagai lebih liberal cenderung menyukai Messi, sementara mereka yang lebih konservatif cenderung memilih Ronaldo. Temuan tersebut berasal dari studi yang dipimpin oleh Saifuddin Ahmed dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Bagi Ahmed, hasil ini menunjukkan bahwa identitas politik tidak hanya memengaruhi pilihan di bilik suara, tetapi juga merembes ke wilayah budaya populer yang tampaknya jauh dari politik.

Jika identitas politik bahkan dapat memengaruhi pilihan terhadap ikon sepak bola global, itu menunjukkan betapa dalamnya proses penyelarasan identitas tersebut bekerja. Penelitian ini tidak meminta responden menilai kemampuan teknis kedua pemain. Yang diukur adalah tingkat kesukaan terhadap citra dan persona mereka secara keseluruhan. Di sinilah menariknya.

Messi dan Ronaldo bukan hanya atlet. Mereka telah berkembang menjadi simbol budaya global. Messi kerap dipersepsikan sebagai sosok yang tenang, rendah hati, tidak banyak bicara, dan mengutamakan tim. Ia jarang menampilkan kemewahan hidup atau membanggakan pencapaian pribadi.

Banyak penggemarnya melihat Messi sebagai representasi bakat alami yang bekerja secara senyap. Sebaliknya, Ronaldo membangun citra yang sangat berbeda. Ia secara terbuka merayakan pencapaiannya, menunjukkan disiplin ekstrem, kebugaran tubuh, gaya hidup mewah, dan semangat kompetisi yang nyaris tanpa batas. Ia menjadikan dirinya merek global yang identik dengan kesuksesan individu.

Messi dan Ronaldo mewakili arketipe yang berbeda. Yang satu dibangun di atas kreativitas yang tenang dan alami, yang lain pada dominasi individu dan penegasan diri. Perbedaan citra inilah yang diduga membuat orang tertarik pada figur yang paling sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Selama dua dekade terakhir, ilmuwan sosial menemukan bahwa identitas politik semakin memengaruhi pilihan yang tampaknya tidak berhubungan dengan politik.

Di Amerika Serikat, misalnya, penelitian menunjukkan bahwa orientasi politik berkaitan dengan pilihan media, makanan, kendaraan, hingga produk konsumen yang dibeli. Partai politik perlahan berubah menjadi identitas budaya. Bagi generasi muda, memilih pemain sepak bola favorit mungkin tanpa sadar juga menjadi bagian dari cara mereka mendefinisikan diri. Studi Ahmed menunjukkan bahwa fenomena serupa mungkin terjadi secara global.

Bahkan ketika obyek yang dinilai sama, dua bintang sepak bola yang dikenal di seluruh dunia, pandangan politik tetap muncul sebagai prediktor paling kuat dibandingkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan. Temuan ini sejalan dengan berkembangnya penelitian yang menunjukkan bahwa identitas politik kini berfungsi sebagai identitas sosial, yakni cara seseorang mendefinisikan dirinya dan kelompoknya dalam masyarakat. Pilihan budaya kemudian menjadi salah satu cara mengekspresikan identitas tersebut. Temuan Ahmed dan tim tentang Messi dan Ronaldo bukanlah kasus yang berdiri sendiri.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa orientasi politik turut memengaruhi pilihan budaya, mulai dari jenis pengalaman wisata, hiburan, hingga produk yang dikonsumsi sehari-hari. Penelitian ini menunjukkan bahwa identitas politik memengaruhi bagaimana penggemar olahraga menafsirkan isu-isu yang muncul dalam dunia olahraga. Semakin kuat identifikasi politik seseorang, semakin besar kemungkinan ia memandang isu olahraga melalui lensa politik





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