Siaga 1 Banjir di Jakarta: Pintu Air Angke Hulu Lampaui 350 Sentimeter

BPBD DKI Jakarta menetapkan Siaga 1 di Pintu Air Angke Hulu setelah TMA mencapai 350 sentimeter akibat hujan deras di wilayah hulu sungai. Warga di bantaran sungai diimbau waspada dan melakukan antisipasi banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) DKI Jakarta telah meningkatkan status Pos Pantau Pintu Air Angke Hulu menjadi Siaga 1 pada Selasa dini hari, 5 Mei 2026.

Keputusan ini diambil setelah tinggi muka air (TMA) di lokasi tersebut mencapai angka 350 sentimeter. Peningkatan TMA ini merupakan dampak langsung dari curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah hulu sungai sejak Senin sore, 4 Mei 2026. Pemantauan menunjukkan adanya kenaikan signifikan dibandingkan dengan data pada Senin pukul 20.00 WIB, di mana TMA masih berada di level 320 sentimeter. BPBD DKI Jakarta memprediksi bahwa aliran air dari Angke Hulu akan mencapai Pintu Air Cengkareng Drain dalam waktu sekitar tiga jam.

Situasi ini mengharuskan masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah-langkah antisipasi secara mandiri guna meminimalkan potensi kerugian materiil dan risiko terhadap keselamatan jiwa. Kronologi pemantauan menunjukkan bahwa TMA di Angke Hulu mulai mengalami peningkatan pada Senin pukul 17.00 WIB, dengan ketinggian awal 220 sentimeter yang masih berada pada status Siaga 3. Peningkatan bertahap ini terus berlanjut hingga mencapai level Siaga 1 pada Selasa dini hari.

Wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak banjir meliputi Kembangan Selatan, Duri Kosambi, Rawa Buaya, Kembangan Utara, Kedaung Kaliangke, Cengkareng Timur, Kapuk, Kapuk Muara, dan Kamal Muara. BPBD DKI Jakarta mengimbau kepada warga di wilayah-wilayah tersebut untuk bersiap menghadapi kemungkinan luapan air dan segera mengamankan barang-barang berharga serta dokumen penting. Selain itu, warga juga dianjurkan untuk memantau perkembangan informasi terkini dari sumber-sumber resmi terkait kondisi cuaca dan status sungai. Penting untuk diingat bahwa situasi ini bukanlah fenomena yang terisolasi.

Baru-baru ini, wilayah Solo dan Bandung juga mengalami banjir yang disebabkan oleh faktor-faktor kompleks, tidak hanya curah hujan tinggi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memberikan penjelasan mengenai akar permasalahan banjir di kedua wilayah tersebut, yang melibatkan aspek tata ruang, sistem drainase, dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, perlu diperhatikan juga potensi terjadinya banjir rob di sejumlah wilayah hingga 12 Mei 2026. Informasi ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu waspada dan siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana.

