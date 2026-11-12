ShopeeVIP+ Tawarkan YouTube Premium Lite dan Netflix Gratis untuk Pelanggan di Indonesia

Mulai 11 November, pelanggan ShopeeVIP+ di Indonesia, Thailand, dan Filipina mendapatkan akses YouTube Premium Lite serta Netflix gratis tanpa biaya tambahan dalam satu langganan.

ShopeeVIP+ resmi meluncurkan program benefit baru bernama "Sekali Langganan, Dapat Semua" yang mulai berlaku pada 11 November. Program ini memberikan pelanggan di Indonesia, Thailand, dan Filipina akses gratis ke layanan streaming YouTube Premium Lite sebagai nilai tambah eksklusif di luar biaya langganan utama. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik layanan langganan dengan menggabungkan kebutuhan belanja online dan hiburan digital dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Integrasi Benefit Streaming YouTube Premium Lite

Manfaat utama yang ditawarkan adalah akses penuh ke YouTube Premium Lite tanpa biaya tambahan. Pelanggan dapat menikmati pengalaman menonton video favorit tanpa iklan pada sebagian besar konten yang bukan bergenre musik. Fitur ini juga memungkinkan pengunduhan video untuk ditonton secara offline kapan saja dan di mana saja, sehingga tidak memerlukan kuota internet atau koneksi Wi-Fi saat memutar konten.

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Selain itu, pengguna dapat memutar ragam pilihan video di latar belakang sambil menggunakan aplikasi lain atau saat layar perangkat dalam kondisi terkunci. Adi Rahardja, Senior Director of Business Development Shopee Indonesia, menegaskan bahwa akses ini memberikan nilai tambah signifikan melalui kombinasi keuntungan belanja dan hiburan praktis. Ia menyebutkan bahwa hampir seluruh konten video di platform tersebut dapat dinikmati tanpa gangguan iklan yang mengganggu pengalaman pengguna.

Kebijakan Harga dan Paket Langganan Fleksibel

Untuk menjangkau lebih banyak konsumen, Shopee menetapkan harga paket berlangganan yang fleksibel sesuai kebutuhan pengguna. Paket berlangganan enam bulan ditawarkan dengan biaya Rp40.000 per bulan. Sementara itu, bagi pengguna yang menginginkan komitmen jangka pendek, paket satu bulan tersedia dengan harga Rp54.000 per bulan. Pilihan ini memungkinkan setiap pelanggan menyesuaikan pengeluaran bulanan mereka dengan intensitas penggunaan layanan.

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Dengan struktur harga yang kompetitif ini, pelanggan mendapatkan akses ke dua layanan hiburan global sekaligus, yaitu Netflix dan YouTube Premium Lite. Manan Singhi, Director of YouTube Product Partnerships APAC, menekankan bahwa kemudahan mendapatkan kedua layanan ini dengan satu pembayaran dianggap lebih hemat dan praktis dibandingkan berlangganan secara terpisah di platform masing-masing. Integrasi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pengguna akan kemudahan, pengiriman cepat, dan nilai tambah dalam keseharian belanja online.

Keuntungan Tambahan Gratis Ongkir dan Voucher Harian

Di luar fitur streaming, anggota ShopeeVIP+ juga menikmati hak istimewa berupa Gratis Ongkir Instant Tanpa Batas. Keuntungan ini mendukung pengalaman belanja yang lebih hemat dengan menghilangkan beban biaya pengiriman untuk setiap transaksi. Selain itu, keanggotaan memberikan akses ke Voucher Diskon Setiap Hari, termasuk potongan harga 20% dari brand pilihan yang dapat ditukar secara berkala.

Pelanggan juga mendapatkan diskon lebih besar pada Hari Puncak dan VIP Day khusus anggota. Fitur Customer Service Prioritas juga tersedia untuk memastikan penanganan masalah atau pertanyaan terjadi dengan cepat dan efisien. Adi Rahardja menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperluas kemitraan agar program langganan menjadi andalan yang relevan dan melengkapi keseharian pengguna secara menyeluruh.

Mekanisme Aktivasi dan Promosi Shopee 11.11

Pelanggan yang sudah berlangganan dapat mengaktifkan YouTube Premium Lite melalui aplikasi Shopee atau pesan aktivasi yang dikirim via Whatsapp tanpa biaya tambahan. Proses aktivasi memerlukan langkah memastikan paket pilihan sesuai preferensi, menyelesaikan pembayaran, dan menunggu notifikasi registrasi sukses sebagai member ShopeeVIP+. Setelah terdaftar, pengguna tinggal mengaktifkan benefit streaming sesuai panduan yang tersedia di dalam aplikasi.

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Selama periode Shopee 11.11 Big Sale, pelanggan mendapatkan promo eksklusif berupa diskon hingga Rp1.2JT dan diskon 22% hingga 350RB untuk produk kebutuhan. Untuk pelanggan baru yang baru bergabung pada periode ini, tersedia penawaran spesial berupa diskon 99% hingga Rp50RB. Langkah ini menegaskan komitmen Shopee untuk terus memperluas manfaat program VIP di seluruh wilayah operasionalnya.